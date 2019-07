Phát hiện kho chứa 280 kiện hàng nghi giả mạo xuất xứ Thái Lan

Kho hàng này tại ki ốt A15, A17, A19 chợ Hữu Nghị thuộc Trung tâm Thương mại Sài Gòn- Lạng Sơn, các kiện hàng bên trong chứa 8.400 chiếc cốc giữ nhiệt trên sản phẩm thể hiện chữ “Made in Thailand”, mới 100%; dụng cụ in cùng bản in và hộp mực in. Cũng tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 8 người đang thực hiện việc in ấn logo (hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks) lên cốc giữ nhiệt có in chữ “Made in Thailand”.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ Hữu Nghị, người thuê cửa hàng mang quốc tịch Trung Quốc tên là Phương Long. Toàn bộ số hàng này có dấu hiệu vi phạm hành chính về hải quan nên tổ công tác đã lập biên bản để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.



Hiện Hải quan Tân Thanh đang tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn để điều tra làm rõ./.