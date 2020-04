Quản lý thị trường cả nước kiểm tra, xử phạt vi phạm hơn 3 tỷ đồng

Ngày 14/4, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) cả nước kiểm tra, giám sát 53 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, xử lý 3 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 30 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 31/1 đến 14/4, lực lượng QLTT cả nước kiểm tra, giám sát hơn 8.000 cơ sở, nâng tổng số tiền xử phạt vi phạm lên 3,71 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng QLTT cả nước ghi nhận một số vụ việc điển hình:

Mới đây, Đội QLTT số 4, thuộc Cục QLTT Hà Nội, phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công An quận Đống Đa, Hà Nội, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm tại số 66 phố Hoàng Cầu mới, thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 10 công nhân đang thực hiện hoạt động sang chiết vào lọ và đóng gói, dán tem, nhãn của các sản phẩm: nước xịt khuẩn, nước rửa tay, serum thảo dược trị nám, tàn nhang, bột cám gạo nguyên chất… Toàn bộ các sản phẩm này đều có nhãn ghi nhãn là “Heaplus”.

Thống kê có hàng chục ngàn khẩu trang kém chất lượng được sản xuất để bán ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Tuấn là chủ kinh doanh của cơ sở không có mặt và chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này gồm: 2.900 hộp trị nám, 60 lọ bán thành phẩm, gần 800 chai nước rửa tay, 19 bao vỏ chai, 1000 vỏ hộp mỹ phẩm các loại để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đợt 3 gồm hơn 27.300 chiếc khẩu trang, chất lượng đạt yêu cầu về vật liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8389-1:2010 về khẩu trang y tế thông thường và tiêu chuẩn theo Quyết định 870 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời kho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn, tiêu chuẩn 7312:2003 - phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - khẩu trang có tấm lọc bụi và hơn 250 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, đảm bảo chất lượng từ Cục QLTT Hà Nội.

Tính cả 3 đợt, đến nay, Sở Y tế đã tiếp hơn 203.000 chiếc khẩu trang các loại từ Cục QLTT thành phố Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 13/4, Đội QLTT số 8, thuộc Cục QLTT TP HCM kiểm tra và khám xe ô tô biển kiểm soát: 51C-721.66 do ông Nguyễn Hữu Trọng Nhân điều khiển tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch Covid-19 sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình.

Tại thời điểm khám, xe ô tô đang vận chuyển 10.500 chiếc khẩu trang vải, nhãn hiệu Relax do Việt Nam sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Đội QLTT số 8 đã lập biên bản tạm giữ để xử lý. Cùng ngày, Đội QLTT số 8 tiếp tục làm việc với bà Mai Như Hạnh, đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần May Sơn Việt, có trụ sở chính tại địa chỉ: số 294 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú TP HCM là chủ sở hữu của lô hàng này.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đây là lô hàng đầu tiên của Công ty sản xuất và bán cho Công ty TNHH K.MEDICAL. Đội QLTT số 8 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần May Sơn Việt về hành vi: Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về ngôn ngữ sử dụng theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, vi phạm với giá trị từ trên 70 - 100 triệu đồng. Phạt hành chính 17,5 triệu đồng. Đồng thời, trả lại toàn bộ hàng hóa đã tạm giữ gồm 10.500 chiếc khẩu trang vải nhãn hiệu Relax do có đầy đủ hóa đơn chứng từ cho Công ty Cổ phần May Sơn Việt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn, vật tư y tế./.