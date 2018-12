Rau màu vụ Tết ở Vĩnh Long chết nhiều do cơn mưa trái mùa

Cách nay hơn 1 tháng, người dân Vĩnh Long đã xuống giống rau màu để phục vụ cho thị trường tết Nguyên đán sắp tới. Đến nay các diện tích rau, màu đang phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết trong và ngoài tỉnh.

Rau của HTX sản xuất rau an toàn Phước Hậu bị giảm năng suất đáng kể.

Tuy nhiên, do xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nhiều diện tích rau đã bị chết hoặc giảm năng suất. Nhiều mô hình trồng màu theo tiêu chuẩn an toàn sinh học chuyên cung cấp cho các siêu thị trong và ngoài tỉnh đều bị ảnh hưởng.

Tại HTX sản xuất rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ có hơn 30 xã viên tham gia sản xuất; hàng năm cung ứng cho thị trường hơn 720.000 tấn rau an toàn như hành, ngò rí, xà lách, cần ô, rau ôm, khổ qua, dưa leo… Nhưng do ảnh hưởng của cơn mưa làm giảm đáng kể năng suất rau của HTX.

Ông Trần Văn Hiền, Chủ nhiệm HTX rau an toàn Phước Hậu cho biết: "Nhóm rau gia vị thuộc loại rất nhạy cảm với thời tiết, dễ ảnh hưởng đến những cây con, giảm năng suất của những nhóm rau phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết"./.

Đà Nẵng sau mưa lũ, giá rau xanh tăng mạnh VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lũ, nguồn cung rau xanh các vùng lân cận khan hiếm khiến giá cả tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Rau xanh tại TP HCM tăng giá sau bão số 9 VOV.VN - Sau bão số 9, các chợ truyền thống và một số siêu thị, cửa hàng tiện ích ở TPHCM thiếu rau xanh cục bộ, giá rau tăng từ 5.000 - 8.000 đồng/kg.