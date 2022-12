Rau quả Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, chiếm trên 40% thị phần

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 12/2022, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 204 triệu USD tuy giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng tới 61% so với cùng kỳ 2021. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu rau quả tháng 12 đạt 266 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ 2021. Như vậy trong tháng 12/2022, rau quả vẫn xuất siêu 62 triệu USD.

Tính chung cả năm 2022, Việt Nam xuất khẩu rau quả đạt 3,3 tỉ USD, giảm 6,6% so với năm 2021 (năm 2021 xuất khẩu đạt 3,55 tỉ USD). Trong khi đó, nhập khẩu rau quả đạt trên 2 tỉ USD, tăng 35% so với năm 2021. Ngành rau quả vẫn xuất siêu khoảng 1,3 tỉ USD.

Rau quả Trung Quốc chiếm trên 40% thị phần rau quả nhập khẩu của Việt Nam.

Đáng chú ý, đối tác lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam là Trung Quốc, ở chiều xuất khẩu (11 tháng) đạt gần 1,4 tỉ USD, giảm 22% so với năm 2021, thị phần giảm từ 54% xuống còn 45% trong năm nay. Trong khi đó, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 765 triệu USD, tăng 83% và thị phần tăng từ 31% lên gần 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Các loại rau quả Trung Quốc được tiêu thụ mạnh ở thị trường Việt Nam gồm táo, nho, cam, quýt, tỏi, đậu xanh, hành tây, hành củ, nấm kim châm, khoai tây, nấm đùi gà, cải thảo, cải bắp… Bên cạnh đó là nhóm sản phẩm chế biến như: khoai tây chiên, rong biển, bột ớt, hạt dẻ cười tẩm ướp, hạt hướng dương…

Ngoài Trung Quốc, nhập khẩu rau quả từ nhiều nước cũng tăng mạnh như: Mỹ tăng 15%, Australia tăng 18%, New Zealand tăng 32%, Nam Phi tăng 55%, Ấn Độ tăng 67%... Với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhập khẩu rau quả từ Thái Lan tăng 24% còn Campuchia tăng 33%./.