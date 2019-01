Rét đậm, người dân đổ đi mua quần áo ấm, đồ sưởi

Trong những ngày rét đậm, rét hại gần đây, thị trường quần áo ấm, tất... đồ sưởi bằng điện đang trở nên hút khách do nhu cầu tăng cao. Dạo qua các cửa hàng trên phố Đông Các, Chùa Bộc, Thái Hà, Bà Triệu (Hà Nội)... rất dễ bắt gặp cảnh khách hàng chen chúc nhau mua sắm quần áo. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều chị em mua sắm đồ chống rét tại Trung tâm thời trang Vinatex (Bà Triệu, Hà Nội). Mặt hàng áo khoác chần bông cao cấp được nhiều người chọn mua. Giá bán dao động từ 500.000 – 1,2 triệu đồng/chiếc. Jacket nam thời trang 2 lớp là sự lựa chọn của người mặc trong công sở hoặc khi đi ngoài trời. Bên cạnh đó, đồ nỉ mặc ở nhà hay áo khoác mỏng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Áo phao siêu nhẹ dành cho trẻ em được các bà mẹ chọn mua. Niêm yết giảm 20% nhưng vẫn có giá bán trên 200.000 đồng/chiếc. Một người bán hàng cho biết, mặc dù có sale nhưng lượng khách mấy ngày qua không tăng quá đột biến. Nhiều cửa hàng ở phố Đông Các (Hà Nội) là “trung tâm thời trang” cho giới trẻ những ngày này nhộn nhịp hơn ngày thường. Quần áo rét thời trang kiểu dáng lạ được các bạn trẻ lựa chọn. Đa phần hàng bán ở đây có giá bán “bình dân” từ 500.000 đồng trở xuống. Bạn Chu Hải Yến (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đã có áo khoác ấm nên mua thêm quần áo ấm diện khi đến cơ quan. Theo chị Nguyễn Thị Vân - nhân viên bán hàng tại các cửa hàng ở Đông Các cho biết, giá bán có giảm chút ít nhưng do lượng khách mua đông nên doanh thu những ngày qua tăng vọt từ 40-50%. Cùng với các mặt hàng quần áo... tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội, lượng khách tìm đến mua các sản phẩm đồ điện sưởi: Quạt, đèn... cũng tăng cao. Theo anh Nguyễn Văn Tuấn - nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy ở Hà Nội cho biết, do trời rét đậm và kéo dài nên mấy ngày qua lượng khách đến siêu thị mua quạt, đèn sưởi tăng từ 20 - 30% so với trước đó. Cũng theo anh Tuấn, năm nay các mặt hàng quạt, đèn sưởi cũng rất đa dạng mẫu mã và chủng loại. Mức giá của các sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng. Dù nhu cầu khách tăng cao, tuy nhiên, nhiều siêu thị điện máy không tăng giá mà còn giảm giá đối với một số sản phẩm. Mức giảm từ 10 -30% trên một sản phẩm. Một số sản phẩm "hot" dù có giá cao nhưng hiện đã trong tình trạng "cháy" hàng. Qua khảo sát của PV trên thị trường thì chỉ cần bỏ từ 500.000 - 800.000 đồng là khách hàng có thể mua được một chiếc đèn hoặc quạt sưởi với chất lượng tốt đủ dùng cho những căn phòng nhỏ. Hai mẫu quạt sưởi được một siêu thị điện máy chào bán ở mức giá 650.000 đồng/chiếc. Đồi với những căn phòng lớn, khách hàng có thể lựa chọn những chiếc máy sưởi công suất lớn hoặc sưởi dầu với giá từ khoảng 1,7 - 2,5 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, các siêu thị điện mãy cũng bán các mẫu đèn sưởi cho phong tắm với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng đên hơn 1 triệu đồng. Theo anh Tuấn, đây cũng là một mặt hàng được nhiều người tìm mua trong đợt rét này.

