Thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhiều ưu đãi mới

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài trong 4 ngày liên tục (từ 28/4 đến ngày 1/5) là điều kiện lý tưởng cho nhiều cơ quan, gia đình tổ chức những chuyến du lịch dài ngày trong nước và quốc tế. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều công ty du lịch lữ hành du lịch, công ty vận tải hành khách đường sắt, hàng không ngay từ nhiều tháng trước đây đã tiếp thị và tổ chức những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Lượng khách tăng cao giá tour giảm

Theo đánh giá của các đơn vị du lịch lữ hành tại Hà Nội, do thời gian nghỉ lễ cận kề với mùa hè nên lượng khách đặt tour năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước. Tuy nhiên, giá tour bán giá không chênh nhiều so với ngày thường, do đó càng có sức hút hơn với những du khách muốn tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đi du lịch.

Hành khách tập thể nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thường đặt vé đi tàu từ nhiều tháng trước. (Ảnh minh họa: Dailo.vn)

Theo bà Phi Thị Thu Khuyên, Phó trưởng phòng truyền thông Vietrantour, trước mỗi dịp lễ, công ty luôn có kế hoạch dự báo về các địa điểm sẽ thu hút khách, lên phương án đàm phán với các đối tác cung cấp dịch vụ để không những có mức giá tốt nhất, mà còn đảm bảo được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Cụ thể trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Công ty TNHH Vietrantour giảm trừ đến 6 triệu đồng cho gần 2.000 suất tour trong nước và quốc tế đồng thời mở bán hàng loạt gói tour “tiết kiệm thông minh” cho khách hàng muốn du lịch vào thời điểm tháng 4 và tháng 5. Công ty còn giảm trừ trực tiếp giá tour đến 6 triệu đồng cho gần 1.000 suất tour khởi hành đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dành cho nhóm khách gia đình muốn tranh thủ thời gian nghỉ để tận hưởng chuyến du lịch.

Cụ thể, các suất tour quốc tế 4 - 7 ngày khởi hành liên tục từ ngày 25 – 30/4/2018 nổi bật gồm chùm tour Đông Nam Á và Trung Quốc đại lục; Thái Lan; Singapore; Malaysia; chùm tour Đông Bắc Á như Nhật Bản; Hong Kong và Hàn Quốc. Hoặc chùm tour châu Âu và các tuyến xa như Maldives; Pháp - Bỉ - Hà Lan hoặc các tour Đông Âu như Italy, Cộng hòa Séc, Australia, Dubai… có giá từ 8,5 – 50 triệu đồng với thời gian từ 4 - 7 ngày.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Vietrantour tung ra gói tour nội địa đường bộ trong thời gian từ 2 - 4 ngày giá dưới 4 triệu đồng để có thêm lựa chọn tiết kiệm cho du khách vào thời điểm giá vé máy bay tăng do nhu cầu cao. Chẳng hạn như tour Hà Giang 3 ngày, khởi hành 27/4, giá từ 2,79 triệu đồng; Sa Pa 3 ngày, khởi hành 27, 28/4, giá 3,69 triệu đồng; Mộc Châu 2 ngày, khởi hành 27, 28/4, giá từ 1,69 triệu đồng…

Giá vé tàu, vé máy bay ít biến động

Nhu cầu nghỉ lễ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và nước ngoài luôn có xu hướng gia tăng từ nhiều năm nay. Từ nhiều tháng trước, nhiều tập thể, cá nhân đã lên kế hoạch đi nghỉ và phương tiện được lựa chọn vẫn là tàu hỏa và máy bay.

Liên kết với các công ty du lịch để vận chuyển hành khách trong dịp Hè này, đặc biệt là các tuyến vận tải đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước dịp 30/4 và 1/5 đã được Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội triển khai từ nhiều tháng trước đây nhằm hỗ trợ kích cầu du lịch.

Cụ thể, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội còn lập thêm 29 đoàn tàu với 6.804 giường nằm và 8.368 ghế ngồi cho các tuyến vận tải Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Đồng Hới; Hà Nội - Đà Nẵng; Hà Nội - Thanh Hóa…

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, năm nay công ty thay đổi biểu đồ chạy tàu mới, thay đổi hành trình cũng như giờ chạy tàu với nhiều tuyến vận tải dịp cao điểm. Công ty cố gắng đưa ra những toa xe chất lượng cao để phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, do chi phí điều hành và những chi phí khác của ngành đường sắt năm nay tăng cao, lượng khách vào dịp cuối tuần, dịp nghỉ lễ thường đông hơn so với ngày thường, chính vì thế công ty có thể sẽ giảm giá vé vào dịp thấp điểm bù trừ cho những giai đoạn cao điểm.

Cụ thể là Công ty có chính sách giá vé tập thể giai đoạn Hè đi vào các ngày đầu tuần vắng khách đối với đoàn khách từ 10 - 39 người, giá vé được tính bằng 94% giá vé hiện hành. Đoàn khách từ 40 - 69 người, giá vé được tính bằng 92% giá vé hiện hành. Đoàn khách từ 70 - 100 người, giá vé sẽ được tính bằng 90% giá vé hiện hành và đoàn khách từ 101 người trở lên sẽ được công ty tính bằng 88% giá vé hiện hành.

Đối với đoàn khách từ 20 – 100 người giai đoạn cao điểm giá vé được Công ty tính bằng 93% - 97% giá vé cùng thời điểm. Hành khách mua vé đi tàu dịp thấp điểm (giai đoạn sau Tết, trước và sau Hè) cho cự ly vận chuyển từ 500 Km trở lên đặt mua vé trước từ 50 ngày trở lên sẽ được công ty giảm giá bằng 50% giá vé hiện hành; hành khách mua vé tàu trước 20 -29 ngày sẽ được công ty giảm giá bằng 80% giá vé hiện hành.

Ở thị trường vận tải hàng không, chị Đỗ Kim Yến, một chủ đại lý vé máy bay tại Hà Nội cho biết, vé cho dịp nghỉ lễ năm nay đến các thành phố có điểm du lịch nổi tiếng đã được khách hàng đặt từ nhiều tháng trước. Nhìn chung, lượng vé đặt cho dịp tăng cao hơn 50% so với năm trước, tăng mạnh đến 30% vé bán so với các dịp khác trong năm.

Theo chị Yến, vé máy bay cho đúng dịp nghỉ lễ nhất là đối với đoàn đông người đến thời điểm hiện tại sẽ rất khó đặt mua. Đặc biệt là dịp nghỉ lễ năm nay, thời điểm hiện tại các hãng hàng không đều không có chủ trương tăng giá vé và cũng không mở bán các loại vé giá rẻ. Chính vì thế, hành khách thường phải đặt mua các loại vé hạng phổ thông hoặc cao cấp hơn.

Đặc biệt, các hãng hàng không như Vietnam Airlines đã có thông báo, từ ngày 1/4 sẽ có nhiều thay đổi trong cơ cấu giá vé. Cụ thể, giá vé trẻ em (từ 2-12 tuổi) tăng từ 75% so với giá vé người lớn hiện nay lên thành 90%. Các hãng hàng không khác như VietjetAir, Jetstar cũng tăng một số loại phí như hành khách đổi ngày bay, đổi tên hành khách, hành trình bay.../.

