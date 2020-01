Thịt heo nhập khẩu được kiểm soát chặt về chất lượng

Những ngày này, Chi cục Thú y Vùng 6 tại TP HCM đang tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thú y mặt hàng thịt heo nhập khẩu tại các cảng của thành phố. Theo Cục Thú y Vùng 6, thịt heo nhập phải được kiểm soát kỹ và có giấy chứng nhận về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh của cơ quan chức năng nước sở tại.



Hiện nay, Chi cục Thú y Vùng 6 đang tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh thịt heo nhập khẩu về qua các cửa khẩu cảng ở TP HCM.

Thịt heo nhập khẩu được kiểm tra kĩ đảm bảo chất lượng ATVS thực phẩm.

Ông Bạch Đức Lữu, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cho biết, thịt heo nhập khẩu về nhiều nên các cán bộ thú y cần phải tăng cường kiểm tra giám sát. “100% lô hàng thịt nhập về phải nằm ngoài cảng để đợi lấy mẫu kiểm tra theo quy định, nếu đạt yêu cầu mới cho nhập khẩu, nếu thịt không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử lý theo quy định”, ông Lữu khẳng định.

Năm 2019, các doanh nghiệp ở TP HCM đã nhập khẩu khoảng 16.000 tấn thịt heo qua các cảng, trị giá 33 triệu USD, tăng trên 150% so với năm 2018. Trong đó, riêng thời điểm gần Tết, lượng hịt heo nhập khẩu khoảng 3.000 tấn, chủ yếu nhập từ Brazil và Mỹ./.