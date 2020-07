Thu giữ hơn 33.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Sáng 10/7 Cục nghiệp vụ, Tổng Cục QLTT, phối hợp với Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an Thị xã Từ Sơn đã đột kích đồng loạt kiểm tra 7 cửa hàng kinh doanh quần áo, túi xách giầy dép và phụ kiện may mặc tại dốc Ba Za, thuộc phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh (khu vực giáp ranh chợ Ninh Hiệp) thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi là hàng lậu, hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh, tất cả những hóa đơn được các chủ kinh doanh đưa ra thì chỉ có duy nhất một hóa đơn ít nhiều liên quan đến hàng hóa mà đoàn kiểm tra đang đề cập. Tuy nhiên, trên hóa đơn ghi rất chung chung là nhãn mác các loại, không rõ ràng các mặt hàng. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế này, đoàn đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ lô hàng. Trong quá trình làm việc thì các chủ kinh doanh sẽ xuất trình hóa đơn bổ sung...

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm đếm số hàng hóa vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện cửa hàng này đang kinh doanh hàng nghìn logo, tem nhãn của các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Channel, LV... Chủ cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hầu hết số tem nhãn, phụ kiện may mặc này.

Ngoài điểm kinh doanh này, sáng 10/7, các cơ sở kinh doanh bị kiểm tra đồng loạt gồm: Cửa hàng Hạnh Trường; Cửa hàng Dũng Hương; Cửa hàng Lâm Túi; Cửa hàng Mai Anh; Cửa hàng Ngàn Bách Lợi; Cửa hàng Hưng Huệ, đều tại khu vực dốc BaZa.

Ông Vũ Mạnh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi vi phạm như: Không có giấy chứng nhận kinh doanh; hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về nhãn hàng hóa; hàng hóa giả mạo các thương hiệu...

Một trong các mặt hàng được lực lượng chức năng thu giữ.

"Thực hiện theo Quyết định 3972 của Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT triển khai với các tỉnh, thì Bắc Ninh là kiểm tra các điểm trọng điểm kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi kiểm tra 7 điểm cùng một giờ của 7 đoàn kiểm tra, thì đến bây giờ thì kết quả chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu viu phạm là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hôm nay chúng tôi triển khai cùng một lúc và tất cả các điểm này đã bị thu giữ hàng hóa. Đồng thời chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền và nhắc nhở các chủ kinh doanh không nên vi phạm nữa. Nếu lần sau vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý còn tình tiết tăng nặng và nặng hơn thì bị xử lý theo quy định của nhà nước" - ông Hải chỉ rõ.

Sau quá trình kiểm đếm hàng hóa tại 7 điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm thủ tục tạm giữ gần 33.500 sản phẩm là quần áo may sẵn, giầy dép, phụ kiện thời trang in lô gô của các hãng thời trang nổi tiếng để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh tập trung kiểm tra từ 90 đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ lồng ghép chương trình tuyên truyền, phổ biến về quy định pháp luật, vận động các chủ cửa hàng ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả; các chủ cơ sở đã kiểm tra sẽ phải ký cam kết không được tái phạm kinh doanh hàng lậu, hàng giả.../.