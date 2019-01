Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Gà Đông Tảo là giống gà quý hiếm ở Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao. Vào mỗi dịp lễ, Tết, nhiều người đổ xô đi "săn" gà Đông Tảo về ăn và làm quà biếu Tết. Do nhu cầu cao nên giá gà Đông Tảo cũng khá đắt. Có thông tin cho rằng, gà Đông Tảo đẹp mã, chân "khủng" có giá tới vài chục triệu, thậm chỉ cả trăm triệu đồng mỗi con. Ông Lê Quang Thắng - Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo - cho hay, thông tin một con gà Đông Tảo thuần chủng, chân to, xù xì, da đỏ au có mức giá lên đến 50 – 70 triệu đồng là chưa đúng. Trên thực tế, giá một con gà mã đẹp, ngoại hình ấn tượng cũng chỉ khoảng 10 – 15 triệu đồng, ông Thắng thông tin. (Ảnh: KT) Đông Tảo là một trong những xã có tên gắn liền với giống gà Đông Tảo, nó như một thương hiệu khẳng định về nguồn gốc của giống gà quý, nói đến gà Đông Tảo là nói đến xã Đông Tảo và ngươc lại. Mặc dù cung không đủ cầu vào các dịp lễ, Tết nhưng không vì vậy mà bà con trong vùng nâng giá bán, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo khẳng định. Đối với HTX nói riêng và các trại gà trong vùng Đông Tảo nói chung vẫn luôn giữ mức giá bán ổn định để mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm, anh Lê Quang Thắng - một trong những trại gà có uy tín của xã Đông Tảo - chia sẻ. Gà Đông Tảo, còn được gọi là "gà tiến vua" xuất xứ từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện, giống gà này được coi là quý hiếm và đang được Nhà nước bảo tồn nguồn gene. (Ảnh: KT) Theo những người nuôi gà Đông Tảo, giá loại gà này không chỉ phụ thuộc vào cân nặng mà còn có nhiều yếu tố khác như đôi chân, màu lông, bộ cánh... (Ảnh: KT) Khách mua làm quà biếu thường chọn gà có đôi chân to, lông màu mật hoặc màu tía, bộ cánh thon, mào sít... Để nuôi được những con gà Đông Tảo đẹp, người chủ phải rất kỳ công, từ khâu chọn giống đến chăm sóc tới khi gà trưởng thành và xuất chuồng. (Ảnh: VTC News)./.

Gà Đông Tảo là giống gà quý hiếm ở Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao. Vào mỗi dịp lễ, Tết, nhiều người đổ xô đi "săn" gà Đông Tảo về ăn và làm quà biếu Tết. Do nhu cầu cao nên giá gà Đông Tảo cũng khá đắt. Có thông tin cho rằng, gà Đông Tảo đẹp mã, chân "khủng" có giá tới vài chục triệu, thậm chỉ cả trăm triệu đồng mỗi con. Ông Lê Quang Thắng - Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo - cho hay, thông tin một con gà Đông Tảo thuần chủng, chân to, xù xì, da đỏ au có mức giá lên đến 50 – 70 triệu đồng là chưa đúng. Trên thực tế, giá một con gà mã đẹp, ngoại hình ấn tượng cũng chỉ khoảng 10 – 15 triệu đồng, ông Thắng thông tin. (Ảnh: KT) Đông Tảo là một trong những xã có tên gắn liền với giống gà Đông Tảo, nó như một thương hiệu khẳng định về nguồn gốc của giống gà quý, nói đến gà Đông Tảo là nói đến xã Đông Tảo và ngươc lại. Mặc dù cung không đủ cầu vào các dịp lễ, Tết nhưng không vì vậy mà bà con trong vùng nâng giá bán, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo khẳng định. Đối với HTX nói riêng và các trại gà trong vùng Đông Tảo nói chung vẫn luôn giữ mức giá bán ổn định để mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm, anh Lê Quang Thắng - một trong những trại gà có uy tín của xã Đông Tảo - chia sẻ. Gà Đông Tảo, còn được gọi là "gà tiến vua" xuất xứ từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện, giống gà này được coi là quý hiếm và đang được Nhà nước bảo tồn nguồn gene. (Ảnh: KT) Theo những người nuôi gà Đông Tảo, giá loại gà này không chỉ phụ thuộc vào cân nặng mà còn có nhiều yếu tố khác như đôi chân, màu lông, bộ cánh... (Ảnh: KT) Khách mua làm quà biếu thường chọn gà có đôi chân to, lông màu mật hoặc màu tía, bộ cánh thon, mào sít... Để nuôi được những con gà Đông Tảo đẹp, người chủ phải rất kỳ công, từ khâu chọn giống đến chăm sóc tới khi gà trưởng thành và xuất chuồng. (Ảnh: VTC News)./.