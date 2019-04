Thương lái tranh nhau mua heo, người chăn nuôi vẫn lo lắng

Tại “thủ phủ heo” Đồng Nai, hiện giá heo hơi lên từ 45.000-47.000 đồng/kg, nhiều trại không có heo bán do thương lái tranh nhau mua. Nguyên nhân tăng giá do nguồn cung giảm, người tiêu dùng đã tiêu thụ thịt heo trở lại.

Giá bán heo hơi ở Đông Nam bộ đang dần nhích lên sau thông tin dịch tả heo Châu phi cơ bản được khống chế.

Dù dịch tả heo Châu phi đã được khống chế, nhưng người chăn nuôi ở Đồng Nai vẫn thận trọng tái đàn, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh. Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo ngoài tỉnh qua 7 chốt kiểm dịch.

Hiện nay, điều người chăn nuôi lo lắm là khi giá heo tăng sẽ dẫn tới việc nhập thịt từ nước ngoài về tiêu thụ, điều này sẽ làm giá trên thị trường giảm mạnh, cũng như tạo nên nguy cơ về việc mang các mầm bệnh trên heo nếu không được kiểm soát tốt.

