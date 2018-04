Tròn mắt với những con cá lệch khủng có giá cả chục triệu đồng

Một con cá lệch khủng có chiều dài 1,6m, nặng 14kg, do một người dân ở huyện miền núi Kỳ Sơn đánh bắt được trên sông Lam ngày 6/4. (Ảnh: Báo Nghệ An) Cá lệch là một trong những loài cá đặc sản ở miền Tây Nghệ An hiện có giá từ 800.000 - 1 triệu đồng/kg, tùy theo trọng lượng cá. (Ảnh: Báo Nghệ An) Trước đó, tháng 8/2017, một con cá lệch trọng lượng 18 kg ngư dân bắt được trên sông Lam đã được bán với giá 19 triệu đồng. (Ảnh: Báo Thời đại) Tháng 1/2017, người dân huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An cũng bắt được con cá lệch nặng tới 17 kg, dài khoảng 1,8 mét nhưng được bán với giá rẻ 120.000 đồng/kg. (Ảnh: VnExpress) Sáng ngày 12/6/2017, một người dân tên Hùng, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lại câu được con cá Lệch, dài gần 1,7m, nặng 15kg. (Ảnh: Người đưa tin) Sáng 1/1/2018, ông Nguyễn Xuân Minh ở xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bắt được một con cá lệch khủng. (Ảnh: Infonet) Con cá lệch do ông Minh bắt được có chiều dài 1,6 mét, nặng gần 10 kg. (Ảnh: NLĐO) Con cá lệch dài gần 2 mét, nặng gần 22kg được mua với giá 20 triệu đồng từ 1 người dân đánh bắt được trên sông Lam đoạn chạy qua huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. (Ảnh: Báo Lao động)./.

