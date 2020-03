Tỷ giá ngày 14/3 có hướng tăng tại một số ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước ngày 14/3 công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.212 VND/USD (tăng 15 đồng so với ngày 13/3). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD (không đổi so với ngày 13/3) và bán ra ở mức 23.858 VND/USD (tăng 15 đồng so với ngày liền trước).



Đầu giờ sáng 14/3, đa số các NHTM niêm yết tăng tỷ giá ngoại tệ từ 8 - 10 USD/VND so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.130 VND/USD ở chiều mua vào và 23.290 VNS/USD ở chiều bán ra.

Giá mua - bán USD tăng tại các NHTM ngáy 14/3.

Cụ thể, Ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 23.150 VND/USD (mua vào) và 23.290 VND/USD (bán ra). Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán 23.120 VND/USD và bán ra là 23.290 VND/USD.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá 23.137 VND/USD (mua vào) và 23.287VND/USD (bán ra). Ngân hàng ACB niêm yết giá mua 23.140 VND/USD và giá bán ra là 23.270 VND/USD.

Giá USD tại thị trường tự do sáng 14/3 giữ nguyên ở mức 23.240 VND/USD mua vào và 23.260 VND/USD ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới tỷ giá ngoại tệ hôm nay biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đứng ở mức 98,515./.