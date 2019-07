Tỷ giá ngoại tệ 1/8: FED hạ lãi suất, giá USD trong nước vẫn vững vàng

Lúc 6h30 sáng 1/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.073 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng (mua vào) và 23.715 đồng (bán ra).

Giá USD trong nước vẫn ổn định sau quyết định hạ lãi suất của FED. (Ảnh minh hoạ: Trần Ngọc/VOV.VN)

Sáng nay, các ngân hàng thương thương mại cổ phần vẫn giữ tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức ổn định sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED). Cụ thể, lúc 6h40 sáng 1/8, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.140 đồng mua tiền mặt và 23.260 đồng bán ra. Ngân hàng BIDV cũng công bố cùng mức giá này.

Tỷ giá giao dịch tại ngân hàng Vietinbank là 23.149 VND/USD (mua vào) và 23.259 VND/USD (bán ra).

ACB niêm yết ở mức: 23.150 - 23.250 VND/USD ở chiều tương ứng mua vào - bán ra.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2019 giảm 0,56% so với tháng trước, giảm 0,27% so với tháng 12/2018, và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 20-30 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ ngày 1/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới vững giá do nền kinh tế nhiều khu vực đang đối mặt với triển vọng không rõ ràng, có phần bất định. Các nước đẩy mạnh giảm giá đồng nội tệ.

Hiện tại, lãi suất ở khắp nơi trên thế giới đang ở mức thấp trong khi kinh tế của nhiều nước vẫn khá trì trệ. Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước hệ quả không đoán định được khi Anh rời EU (Brexit).

Đầu phiên giao dịch ngày 1/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,08 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1143 USD; 108,64 yen đổi 1 USD và 1,2216 USD đổi 1 bảng Anh./.