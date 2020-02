Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/2: USD tăng giá mạnh

Sáng nay (4/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.206 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra ở mức 23.852 đồng.

Đầu giờ sáng 4/2, nhiều ngân hàng thương mại trong nước giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.200 đồng (mua) và 23.340 đồng (bán).

Cụ thể, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức: 23.200 đồng (mua) và 23.340 đồng (bán). Vietinbank: 23.195 đồng (mua) và 23.335 đồng (bán). ACB: 23.210 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán).

Trên thế giới đồng bạc xanh treo cao. (Ảnh minh họa)

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch sáng 4/2 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,78 điểm.

USD hiện ở mức: 1 euro đổi 1,1065 USD; 108,53 yen đổi 1 USD và 1,3054 USD đổi 1 bảng Anh.

Đồng bạc xanh tăng giá chủ yếu do sức cầu đối với đồng tiền này lên cao trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona vẫn lan rộng và giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn trong đó có đồng USD của Mỹ.

Ngoài ra, giá USD tăng còn do Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thận trọng đối với những diễn biến mới trên thị trường tài chính quốc tế với những tín hiệu cho thấy kinh tế thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì được tăng trưởng./.