Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/10: Giá USD trong nước và thế giới cùng tăng

Lúc 8h15 sáng nay (9/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết giá mua - bán USD ở mức 22.700 - 23.353 VND/USD, tăng 1 đồng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua trong khi giá mua vào vẫn giữ nguyên.

NHNN công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 9/10.

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được NHNN công bố ở mức 22.723 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền trước.

Tại nhiều ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD biến động nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD đang là 23.310 - 23.390 VND/USD, không đổi so với phiên trước. VietinBank niêm yết giá 23.317- 23.397 VND/USD; BIDV niêm yết giá 23.315-23.395 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Giá USD trong nước tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

đầu phiên giao dịch ngày 9/10 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,95 điểm.

Trên thị trường thế giới,

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1480 USD; 113,36 yen đổi 1 USD và 1,3038 USD đổi 1 bảng Anh.

PC_Article_Middle

Loading...

Đồng USD đang có xu hướng đi lên sau khi Trung Quốc đưa ra chính sách nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) hôm cuối tuần đã đưa ra quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng, đồng nghĩa với việc bơm thêm một lượng tiền chảy vào nền kinh tế.

Đồng bạc xanh tăng giá còn do các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất mạnh. Đây là cơ sở để Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất./.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/10: Giá USD thế giới tăng, trong nước đi ngang VOV.VN -Sáng nay, chỉ số USD Index trên thị trường thế giới tăng nhẹ trong khi đó giá USD trong nước đi ngang.