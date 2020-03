Sáng nay (2/3), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.219 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.871 VND/USD; giữ nguyên giá chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm nhẹ.

Sáng 2/3, đa số các ngân hàng thương mại trong nước niêm yết tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ giảm nhẹ so với phiên trước, phổ biến ở quanh mức: 23.140 - 23.310 VND/USD (mua vào - bán ra).

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.310 đồng (mua - bán), giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

BIDV niêm yết theo tỷ giá: 23.170 - 23.310 đồng (mua - bán), không đổi so với phiên trước.

Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức 23.165 – 23.305 đồng (mua - bán), tăng 8 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 29/2.

Techcombank niêm yết theo tỷ giá 23.170-23.310 đồng (mua – bán). Eximbank niêm yết giá mua - bán USD là 23.180 - 23.290 đồng/ USD.

Sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm toàn cầu khiến giá cổ phiếu giảm, đồng USD giảm giá và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp.

Theo chỉ số tâm lý tiêu dùng của Morning Consulting, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhẹ vào tuần trước vì lo ngại về sự lây lan của Covid-19 và thị trường chứng khoán bắt đầu lao dốc.

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 2/3 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,188% xuống 97,855 điểm.