Tỷ giá VND/USD ngày 10/5 tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, chỉ số giá USD (US Dollar Index) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lúc 8h20 hôm nay đang ở mức 92,95 điểm, giảm so với 93,22 điểm cùng thời điểm sáng qua, nhưng đang tăng nhẹ trở lại so với phiên đêm qua.

Tại thị trường trong nước, sáng nay 10/5, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.578 VND, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.252 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.902 VND/USD.

Tại nhiều ngân hàng thương mại, giá đồng USD biến động nhẹ so với phiên trước. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.735- 22.805 VND/USD (mua vào - bán ra), đi ngang.

Tại Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.738 - 22.808 VND/USD, tăng 1 đồng.

Ngân hàng BIDV đang niêm yết giá USD ở mức 22.735-22.805 VND/USD, đi ngang.

Techcombank cũng niêm yết giá mua - bán USD hôm nay ở mức 22.735-22.815 VND/USD, đi ngang./.

Tỷ giá USD ngày 9/5: Vietcombank giảm mạnh giá USD VOV.VN -Sáng 9/5, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng lên 22.568 đồng, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại giảm. Tỷ giá USD ngày 8/5: Vietcombank tăng mạnh giá mua bán USD VOV.VN -Sáng 8/5, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng lên 22.566 đồng, giá USD tại Vietcombank tăng mạnh. USD ngày 7/5: Tỷ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng VOV.VN -Sáng 7/5, tỷ giá trung tâm VND/USD giảm về 22.558 đồng, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đi ngang.