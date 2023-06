Vải thiều liên tục rớt giá, người dân Tân Yên (Bắc Giang) thấp thỏm lo âu

Ngay từ sáng sớm, người dân trồng vải tại xã Phúc Hòa (Tân Yên) đã bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch vải thiều chín sớm, khắp cung đường ngõ xóm dẫn vào những vựa vải là hàng đoàn xe nườm nượp đổ về chợ đầu mối xã Phúc Hòa để bán cho các thương lái, tiêu thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VOV, giá vải trong ngày 31/5 dao động từ 10.000 – 18.000 nghìn đồng/kg tùy từng loại.

Toàn cảnh "thủ phủ" vải thiều xã Phúc Hòa với quy mô vùng tập trung lớn nhất tỉnh với gần 700 ha; thời gian thu hoạch từ ngày 30/5 đến 25/6/2023.

Ông Bùi Văn Thúy thôn Khe Tán, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay giá vải thiều bấp bênh hơn mọi năm, công chăm sóc thì vất vả, đến khi thu hoạch đem bán thì mỗi hôm một giá biến động không ngừng.

“Ngay ngày hôm qua 30/5 thì tôi vẫn bán được từ 19-20 nghìn đồng/kg, hôm nay mang ra chợ bán thì xuống còn 10-15 nghìn đồng/kg. Gia đình tôi trồng khoảng 100 cây, sau khi trừ tất cả các chi phí sau khi thu hoạch thì không có lãi”- ông Thúy buồn rầu nói.

Chị Vi Thị Ngọc - thương lái ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay giá vải thiều thất thường lắm, tuy nhiên sản lượng xuất khẩu đi các thị trường tiêu thị thì vẫn đều từ 10-20 tấn/ngày. Trong đó, ngay từ đầu vụ thì thương lái vẫn cân được cho bà con với giá 30-36 ngìn đồng/kg. Tuy nhiên đến ngày hôm nay 31/5 thì còn khoảng 10-18 nghìn đồng/kg.

“Nguyên nhân thì chúng tôi chưa nắm được rõ, nhưng trước mắt hiện hữu giá vải thiều “nhảy múa” liên tục như vậy khiến người dân trồng vải thiều có nguy cơ méo mặt”- chị Ngọc chia sẻ.

Để giúp người dân có mức thu nhập ổn định từ việc trồng vải, UBND huyện Tân Yên đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tiêu thụ của bà con, hướng dẫn bà con sớm chuyển đổi mô hình trồng canh tác. Trong đó chú trọng trồng những mã vùng trồng vải thiều đi xuất khẩu thì sẽ cam kết được đầu ra, bao tiêu sản phẩm cũng như chất lượng để tránh tình trạng điệp khúc “được mùa thì mất giá”.

Anh Ngô Văn Cường thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay chất lượng vải thiều có độ nhỉnh hơn năm ngoái vì thời tiết nắng nhiều lên vải có độ ngọt, thanh. Tuy nhiên về mặt sản lượng thì lại thấp hơn so với năm ngoái do trong thời gian cây sinh trưởng bị rụng sinh lý khiến đọng quả non tương đối nhiều, nhưng vẫn duy trì được mẫu mã chất lượng tương đối tốt.

“Để làm ra sự khác biệt giữa quả vải đi xuất khẩu so với quả vải thông thường thì người dân chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn từ phân bón hữu cơ đến công nhân lao động. Vì vải thiều đi xuất khẩu lao động phải duy trì được lượng dư thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kết hợp với việc xử dụng chế phẩm sinh học tại vườn lên mất thời gian hơn. Với khoảng 1,2ha vải thiều xuất khẩu đi Nhật, EU giá chúng tôi được doanh nghiệp ký kết, bao tiêu sản phảm với mức giá 35 nghìn đồng/kg”- anh Cường chia sẻ.

Huyện Tân Yên với diện tích 1.340 ha, trong đó sản lượng vải thiều toàn huyện ước đạt hơn 15,5 nghìn tấn. Đặc biệt vải thiều chín sớm Tân Yên là sản phẩm nổi tiếng của địa phương, diện tích chủ yếu ở xã Phúc Hòa với quy mô vùng tập trung lớn nhất tỉnh với gần 700 ha; thời gian thu hoạch từ ngày 30/5 đến 25/6/2023.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV ngay sau khi Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm huyện Tân Yên kết thúc, ông Trần Quang Tấn – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay tỉnh Bắc Giang sớm chủ động thích ứng cung cầu, bằng nhiều hoạt động phương thức thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức những đoàn công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn tại các thị trường lớn trong nước và xuất khẩu.

“Ngay từ cuối tháng 4 tỉnh Bắc Giang đã chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại và ký kết gần 40 hợp đồng, biên bản ghi nhớ tiêu thụ vải thiều với sản lượng ước tính khoảng trên 110 nghìn tấn. Đặc biệt, huyện Tân Yên, Lục Ngạn đã chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó tiếp tục mở rộng thị trường giúp trái vải thiều tỉnh Bắc Giang bay cao, bay xa hơn nữa không chỉ ở 30 nước trên thế giới ”- ông Tấn nói.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chứng kiến đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ vải thiều.

Ngoài ra, Bắc Giang còn tiêu thụ vải thiều ở các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị (Central Retail, Mega Market, Saigon Co.op, Hapro, Aeon, Lotte, Winmart…); các chợ truyền thống thông qua các thương nhân, doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ... và trên các sàn thương mại điện tử lớn trong nước và quốc tế (Voso, Sendo, Tiki, Shopee, Lazada, Postmart, Alibaba, Amazon…); bán trực tuyến trên nền tảng online, mạng xã hội: Facebook, Zalo, Youtube…

Đối với thị trường xuất khẩu, Bắc Giang dự kiến tiêu thụ khoảng 99.000 tấn vải thiều (chiếm khoảng 55% tổng sản lượng, tăng 16,9% so với năm 2022), tập trung chủ yếu thị trường truyền thống Trung Quốc và các quốc gia, khu vực như: EU, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia…/.