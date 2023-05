VN-Index tiếp tục đà tăng và có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.080 – 1.085 điểm

Mục tiêu tiếp theo là vùng 1.100 điểm - 1.150 điểm

VN-Index phiên giao dịch đầu tuần cuối tháng 5/2023 tăng điểm tích cực khi mở phiên ATC tăng lên vùng 1.070 điểm, đà tăng duy trì đến cuối phiên với ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, VN-Index tăng 11,22 điểm (+1,05%) lên mức 1.074,98 điểm. Đây là mức tăng tốt nhất sau 02 tuần tích lũy với thanh khoản cải thiện tốt. HNX-Index tăng 2,67 điểm (1,23%) lên mức 220,31 điểm. Độ rộng trên hai sàn giao dịch niêm yết rất tích cực với tổng cộng 472 mã tăng điểm (73 mã tăng trần), 124 mã giảm giá (5 mã giảm sàn) và 95 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 15.661,18 tỷ đồng, tăng mạnh vượt mức trung bình với khối lượng giao dịch của VN-Index tăng 23,94% so với phiên trước cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng chỉ số vượt vùng giá 1.060 điểm thuyết phục sau 2 tuần điều chỉnh tích lũy.

Thị trường đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Hạ viện đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc vào cuối ngày 27/5 về việc nâng trần nợ công, như vậy là kịch bản nước Mỹ vỡ nợ vào tháng 6 tới có thể không xảy ra. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam tháng 5/2023 tăng 0,01% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 CPI tháng 5 tăng 0,4% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43%. Lạm phát vẫn được kiểm soát tốt đã hỗ trợ tích cực lên thị trường. Qua đó, nhóm ngân hàng sau áp lực điều chỉnh đã phục hồi tăng giá trở lại. Nhóm dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng tăng giá tích cực, nhiều mã vượt vùng giá đỉnh cũ với thanh khoản đột biến như: VND (+6,90%), SHS (+6,31%), MBS (+5,14%), VIX (+4,63%)....

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, VN-Index tăng 11,22 điểm (+1,05%) lên mức 1.074,98 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), với phiên bùng nổ ngày 29/5, VN-Index đã gần như thoát khỏi nền tích lũy nhỏ để tiếp tục quá trình hồi phục ngắn hạn và nếu vượt qua ngưỡng kháng cự quanh 1.075 điểm, mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng 1.100 điểm - 1.150 điểm tương ứng với vùng đỉnh cũ của các sóng hồi trước đây. Xu hướng trong ngắn hạn và trung dài hạn của VN-Index vẫn đang duy trì ở mức tích cực.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua vào trong các phiên điều chỉnh đối với các cổ phiếu thu hút được dòng tiền và vận động tích cực. Nhà đầu tư trung và dài hạn sau khi đã cơ cấu được danh mục hợp lý có thể tận dụng các giai đoạn điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng. Mục tiêu giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy”, chuyên gia của SHS lưu ý.

Thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận một phiên tăng điểm khá với giá đóng cửa ở mức gần cao nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá và cao hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế, và xu hướng siêu ngắn hạn trở nên tích cực hơn. Do đó, thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm trong phiên hôm nay 30/5.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 30/5, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.075 – 1.080 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.085 – 1.090 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.080 – 1.085 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 30/5. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số VN-Index có dấu hiệu thoát khỏi mô hình tam giác (1 dạng mô hình tiếp diễn) cho thấy đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn và hướng về các mức cao hơn. Điểm tích cực là dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nhưng hai nhóm cổ phiếu này đã có mức tăng mạnh và các chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps đã tăng vào vùng quá mua cho thấy rủi ro ngắn hạn gia tăng trên hai nhóm cổ phiếu này và các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở hai nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý nhà đầu tư tăng mạnh trở lại cho thấy các nhà đầu tư đã lạc quan hơn và giảm sự thận trọng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và hạn chế mở rộng quy mô danh mục, đặc biệt các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị./.