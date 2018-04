VPA lên án hành vi trộn phế phẩm cà phê vào hồ tiêu

Liên quan đến vụ việc trộn pin với vỏ cà phê, sỏi đá vào hồ tiêu nhằm tăng dung trọng hạt tiêu bán ra kiếm lời xảy ra trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vừa qua, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) khẳng định, đây là hành vi gian lận thương mại vô cùng nghiêm trọng, gây nguy hại tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thay mặt cho cộng đồng nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Hồ tiêu Việt Nam cực kỳ lên án đối với hành động vi phạm các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

“Mặc dù toàn bộ số hồ tiêu trộn hỗn hợp cũng như số lượng hỗn hợp chưa pha trộn đã được cơ quan điều tra thu giữ, ngăn chặn kịp thời, các đối tượng chưa kịp bán ra thị trường làm thực phẩm ăn uống, nhưng có thể khẳng định sự việc này rõ ràng đã ảnh hưởng tới thương mại và hình ảnh của ngành Hồ tiêu Việt Nam”, VPA nêu rõ.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc trộn phế phẩm cả phê vào hồ tiêu nhằm tăng dung lượng. (Ảnh: VPA)

VPA khẳng định, là ngành hàng xuất khẩu đứng đầu thế giới về sản lượng và giá trị trong nhiều năm, xuất khẩu trên 100 quốc gia, ngành hồ tiêu Việt Nam là ngành được các doanh nghiệp đầu tư mạnh với 20 Nhà máy xử lý chế biến Hồ tiêu sạch đạt chuẩn Quốc tế về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp của VPA luôn vì uy tín thương hiệu của doanh nghiệp mình nên rất cẩn trọng trong khâu kiểm soát chất lượng, đặc biệt ngay từ khâu thu mua.

Tuy vậy, từ sự việc vừa qua, các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu Hồ tiêu của VPA thêm một lần nữa càng cẩn trọng hơn với việc mua bán Hồ tiêu nguyên liệu từ các đại lý, không mua của những nhà cung ứng mà kiểm tra hàng mua không đạt yêu cầu chất lượng, không ham mua rẻ cũng như không chấp nhận các hợp đồng xuất khẩu với giá trả quá thấp so với giá thị trường tại thời điểm của một vài nhà nhập khẩu.

VPA cũng kiến nghị các cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và xử lý mạnh với các cơ sở thu mua nông sản ở các địa phương, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, các chợ truyền thống (nơi hạt tiêu có thể bán cho người tiêu dùng trong nước).

Trước đó, ngày 15/4 Công an tỉnh Đăk Nông đã phát hiện Cơ sở thu mua Nông sản của bà N.T.T.Loan (xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp, Đăk Nông) trộn pin với vỏ cà phê, sỏi đá thành hỗn hợp bán cho bà Phan Thị Dung (Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dung, xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước) để bà Dung trộn vào Hồ tiêu nhằm tăng dung trọng hạt tiêu bán ra kiếm lời.

Với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an tỉnh Đăk Nông, chỉ sau 10 ngày sự việc đã được làm sáng tỏ. Toàn bộ đường dây làm hỗn hợp hạt tiêu giả có trộn bột pin này đã bị bắt khẩn cấp./.

