Thi tuyển thiết kế cầu vượt kết nối cảng Cát Lái với Vành đai 3

Tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Vành đai 3 TP.HCM (nút giao HLD), đi qua địa bàn các phường Cát Lái và Long Trường.

Phạm vi thi tuyển tập trung vào hạng mục cầu vượt tuyến chính, là tuyến đường trên cao kết nối từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD. Theo quy hoạch, đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC sẽ xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe, kết nối với đường hiện hữu tại 3 vị trí. Đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao HLD được đầu tư cầu cạn 6 làn xe.

Phối cảnh nút giao đường liên cảng với Vành đai 3 và cao tốc (Ảnh: SXD)

Tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phương án tổ chức giao thông giữ nguyên dạng nút trumpet kép kết nối với Vành đai 3 TP.HCM, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối tuyến đường liên cảng với hai tuyến cao tốc.

Trong đó, ưu tiên dòng xe từ đường liên cảng nhập vào cao tốc nhằm tăng khả năng giải tỏa hàng hóa từ cụm cảng. Các nhánh xe từ bên ngoài sẽ kết nối qua đường song hành Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm hạn chế phương tiện dồn vào khu vực cảng.

Mục tiêu cuộc thi là lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, bảo đảm tính khả thi, tạo điểm nhấn đô thị tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông quy mô lớn phục vụ phát triển logistics.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 300 triệu đồng, gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng và 1 giải ba 50 triệu đồng.

Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng. Dự kiến dự án thu hồi hơn 61 ha đất, ảnh hưởng đến 139 hộ dân và tổ chức, trong đó có 20 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Dự án thành phần 2 là xây dựng tuyến đường với tổng vốn khoảng 7.382 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 6 km, mặt cắt ngang 60 m, quy mô 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý II/2026 đến quý I/2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ hình thành trục giao thông chuyên dụng kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống hạ tầng liên vùng gồm Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành khu vực cảng biển, đồng thời giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường gần cảng Cát Lái như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh và khu vực phía Đông TP.HCM.