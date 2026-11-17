Theo ghi nhận, khoảng một tháng nay, giá cá tra nguyên liệu tăng mạnh, bình quân cao hơn từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá thu mua dao động từ 37.000 - 39.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng cá. Với mức giá này, người nuôi cá có thể đạt lợi nhuận khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, nghịch lý là dù giá cá tra tăng cao, nguồn cung trên thị trường vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng (Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu hụt cá tra nguyên liệu là do nguồn con giống khan hiếm từ năm trước, trong khi tỷ lệ ương giống đạt kết quả thấp.

Trong khi đó, cá tra phải mất khoảng 6 - 8 tháng nuôi mới đạt kích cỡ thu hoạch. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt con giống hồi đầu năm đã tác động trực tiếp đến nguồn cung cá nguyên liệu trong những tháng cuối năm nay.

Hầu hết các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp đang thiếu nguồn nguyên liệu

Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng vùng nuôi, nhưng sản lượng cá thu hoạch vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chế biến xuất khẩu, nhất là khi nhu cầu từ thị trường nước ngoài tăng cao. Hiện nhiều nhà máy chế biến cá tra phải giảm công suất hoạt động, cắt giảm một số dây chuyền sản xuất.

Về phía người nuôi, do nguồn con giống khan hiếm nên nhiều hộ đã thu hẹp diện tích hoặc bỏ trống ao nuôi. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp có hợp đồng thu mua từ trước mới có thể chủ động được một phần nguồn nguyên liệu.

Ông Nguyễn Hoàng Thảo, hộ nuôi 5 ha ao cá tra tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm:“Từ tháng 10/2025 đến nay, nguồn giống cá tra ương không đạt, chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết. Từ đó, người dân bỏ ao rất nhiều, khiến nhu cầu cá tra hiện nay rất lớn nhưng nguồn cung lại không có. Có nhiều nhà máy phải đóng cửa do giá cá nguyên liệu hiện tại cao hơn nhiều so với giá thành trong các hợp đồng đã ký trước đây. Những nhà máy còn hoạt động được là do đã ký hợp đồng từ trước nên buộc phải giao hàng. Theo nhận xét khách quan của tôi, đối với các hợp đồng cũ, nhà máy sẽ bị lỗ”.

Giá cá tra đang ở mức kỉ lục người nuôi thu có lợi nhuận cao nhưng rất khan hàng

Đồng Tháp là một trong những địa phương có ngành công nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu phát triển mạnh nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có hơn 50 nhà máy chế biến và xuất khẩu cá tra đông lạnh có công suất lớn, phân bố đều tại địa bàn hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang trước đây.

Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn đặt ra thách thức đối với việc duy trì chuỗi cung ứng cá tra xuất khẩu. Nếu không sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt con giống và khôi phục diện tích nuôi, ngành hàng cá tra có thể tiếp tục đối mặt với khó khăn về nguồn nguyên liệu trong thời gian tới.