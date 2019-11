Thiếu nguồn cung trầm trọng, giá thịt lợn tại Trà Vinh tăng cao kỷ lục

Cụ thể giá thịt lợn trên địa bàn Trà Vinh đang ở mức 85.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000 -12.000 đồng/kg so với các tỉnh trong khu vực và cao hơn 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Nguyên nhân giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh không ngừng tăng cao, là do nguồn cung lợn tại chỗ giảm mạnh sau dịch tả heo Châu Phi. Trong khi đó, vào thời điểm này các cơ sở chuyên chế biến thực phẩm trên địa bàn đang thu gom thịt lợn, để sản xuất hàng phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Lượng khách mua phục vụ bữa cơm hàng ngày giảm, nhưng giá thịt lợn ở Trà Vinh vẫn tăng cao kỷ lục.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến thời điểm toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 79.000 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi, với tổng trọng lượng hơn 3.720 tấn. Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn duy trì ở mức hơn 180.000 con lợn, giảm 1/2 so với tổng lượng đàn trước khi có dịch bệnh xảy ra.



Chị Lê Thị Kim Thoa, một tiểu thương có gần 20 năm kinh doanh thịt heo tại chợ Trà Vinh, TP Trà Vinh cho biết: “Bình thường thịt ba chỉ 100.000 đồng/kg, nay tăng liên tục, tăng mấy chục nghìn một kg. Người bán cũng khó khăn, còn người tiêu dùng càng khó khăn hơn vì nó quá mắc. Từ khi sốt giá, cứ mỗi ngày mỗi tăng”./.