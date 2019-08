Thông quan hàng hóa cửa khẩu: Chấp nhận cả C/O mẫu cũ và C/O mẫu mới

Bắt đầu từ ngày 20/8/2019, nhiều doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đã xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E mới do Trung Quốc cấp.

Mẫu C/O này có một số thay đổi so với mẫu C/O hiện hành nên Hải quan cửa khẩu không có căn cứ để thông quan hàng hóa theo chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Trung Quốc thay đổi giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E đã gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước.

Ông Vũ Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Sông Hồng, tỉnh Lạng Sơn lo ngại: “Thông tư số 12 đến ngày 12/9 mới có hiệu lực. Phía đối tác áp dụng sớm như thế này rất bị động đối với hoạt động xuất nhập khẩu”.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Bích Thủy, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh cho hay: “Mấy hôm nay các doanh nghiệp vẫn nộp theo thuế thông thường. Nếu không có C/O thì không có ưu đãi, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp thuế thông thường”.

Ông Trần Bằng Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết mặc dù Bộ Công thương có thông tư số 12 quy định C/O mẫu E mới nhưng phải đến ngày 12/9 tới, thông tư này mới có hiệu lực.

“Thông tư số 12 chưa có hiệu lực nên Hải quan chưa đủ điều kiện để cho doanh nghiệp được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt. Phía cơ quan Hải quan cũng đã có văn bản báo cáo Tổng cục và doanh nghiệp cũng đã chủ động thực hiện theo quy định hiện hành. Khi có văn bản trả lời chính thức, quyền lợi của doanh nghiệp sẽ được đảm bảo theo quy định”, ông Toàn cho biết thêm.

Bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, cơ quan hải quan sẽ giải quyết tất cả hàng hóa mà hồ sơ C/O còn hợp lệ. Còn đối với C/O mới sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cứ làm đơn nợ C/O, nộp thuế nhập khẩu, khi có văn bản thủ tục hướng dẫn sẽ được hoàn lại.

Thông tin mới nhất, Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công thương đã có công văn trả lời về việc cấp C/O mẫu E.

Theo nội dung thỏa thuận giữa Công thư ngày 16/8 và ngày 20/8 của Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN qua kênh Ban thư ký ASEAN, hai Bên sẽ chấp nhận cả hai loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ kể từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8/2019 và từ ngày 1/9/2019 C/O mẫu E cũ sẽ không còn được chấp nhận.