Theo đó, khu đất có diện tích 1.215,8 m² tại số 01 đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa do Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine đầu tư từ năm 2014, đã chấm dứt hoạt động vào tháng 7/2026.

Việc chấm dứt hoạt động được Sở Tài chính TP.HCM quyết định tại văn bản số 1455/QĐ-STC, và khu đất thuộc diện thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Thu hồi khu đất có toà nhà Indochine do dự án dừng hoạt động

Thời hạn thực hiện thông báo thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine nhận được thông báo. Sau thời hạn này, UBND Thành phố sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND Thành phố giao UBND phường Xuân Hòa tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp không nhận hoặc vắng mặt thì lập biên bản và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xử lý, chuyển giao tài sản gắn liền với đất; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất sau khi có quyết định thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Xuân Hòa và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thông báo; tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi đất sau khi hoàn thành thời hạn và các thủ tục theo quy định.

Khu đất số 01 đường Lê Quý Đôn có toà nhà Indochine Park Tower, thuộc loại dự án căn hộ dịch vụ, được hoàn thành từ năm 2011. Đây là sản phẩm thuộc danh mục bất động sản thương mại của SonKim Land, có số lượng 55 căn hộ và penthouses (dạng căn hộ áp mái cao cấp).