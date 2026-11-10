Thu hút công ty fintech quốc tế vào trung tâm tài chính để vươn ra thế giới



Vai trò dẫn dắt để vươn ra biển lớn

Việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh từ định hình khung pháp lý sang giai đoạn thực thi. Trong đó, Fintech (Công nghệ tài chính) được định vị là một trong 4 sản phẩm trụ cột tại Trung tâm tài chính.

Theo ông Tô Trần Hòa – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ mạnh. Nhưng để phát triển fintech, chỉ sử dụng hệ thống giải pháp công nghệ trong nước là chưa đủ. Do vậy, IFC cần tiếp tục kêu gọi các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ tài chính lớn trên thế giới về Việt Nam. Chỉ khi tiếp cận doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước, doanh nghiệp Việt Nam sẽ học hỏi kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật cũng như các giải pháp công nghệ quốc tế, rồi nghiên cứu ứng dụng phù hợp với thị trường trong nước.

VIFC-HCMC vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thiện hạ tầng để góp phần thu hút các công ty, tập đoàn fintech quốc tế.

Khi Trung tâm tài chính có được những thành viên là các công ty fintech quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận nhóm này một cách dễ dàng, không chỉ giúp nâng cao năng lực về quản trị, công nghệ mà còn mang lại nhiều bài học, khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công, rủi ro về công nghệ trong tương lai.

"Thay vì chúng ta phải đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm, IFC đã tạo cho chúng ta hội tiếp cận ngay trên phần sân nhà để chúng ta tìm hiểu và có những so sánh, từ đó đưa công nghệ fintech vào thị trường Việt Nam. Không chỉ các doanh nghiệp tài chính mà chúng tôi cho rằng cả doanh nghiệp sản xuất cũng hoàn toàn có thể dựa trên các công nghệ mới này trên thế giới về về đây họ cung cấp cho chúng ta các giải pháp" - Ông Tô Trần Hòa nói.

Để kết nối phần còn lại của Việt Nam

Theo PGS.TS. Phạm Nguyễn Anh Huy – Đại học RMIT Việt Nam, các sản phẩm tài chính số và công nghệ đổi mới sáng tạo có vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng ta nên thu hút các ngân hàng, quỹ đầu tư, các văn phòng gia đình (Family Office) lớn trên thế giới có trình độ công nghệ cao gia nhập Trung tâm tài chính.

PGS.TS. Phạm Nguyễn Anh Huy – Đại học RMIT Việt Nam.

Để kêu gọi được các doanh nghiệp công nghệ quốc tế đầu tư và tham gia vào IFC, cần có cơ chế đặc biệt hơn Singapore, Hồng Kông, Dubai,… đồng thời thu hút nhân tài nước ngoài để tăng khả năng cạnh tranh.

"Các sản phẩm đặc biệt mình có thể đưa ra cho các nhà đầu tư như là token hóa các tài sản như: bất động sản, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon,…. Những sản phẩm token night như vậy khi được offer những nhà đầu tư quốc tế thì mang lại lợi ích cho nhà đầu tư Việt Nam không ? Các sàn tài sản mã hóa đã có những sản phẩm đặc biệt cho nhà đầu tư thì liệu chúng ta có thể tiếp cận được sản phẩm đó không khi chúng ta có những sàn tài sản mã hóa liên kết với những sàn lớn trên thế giới. Như vậy thì chúng ta có mang tài sản đó về đây và mình tối ưu hóa đó cho thị trường Việt Nam hay không" - ông Phạm Nguyễn Anh Huy nêu vấn đề.

Sự kiện Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM) ra mắt Trung tâm Công nghệ Tài chính (fintech hub) vào ngày 14/4 được kỳ vọng trở thành không gian thử nghiệm các mô hình tài chính mới giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Fintech là một trong 4 lĩnh vực sản phẩm được ưu tiên tại VIFC_HCM.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân – Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, cho biết, Fintech hub đã thu hút hơn 20 công ty fintech trong và ngoài nước, trong đó có những công ty công nghệ tài chính tương đối lớn trên thế giới. Các công ty này đã có mặt nhưng chưa tham gia với tư cách thành viên mà mới chỉ hiện diện dạng cung cấp sản phẩm tài chính, dịch vụ. Hiện tại, họ tham gia vào fintech hub và đang cân nhắc có nên lập pháp nhân mới hay không.

"Với fintech hub, bài toán đặt ra là làm thế nào để chúng ta kết nối trung tâm tài chính quốc tế với phần còn lại của Việt Nam ? Còn nếu không thì trung tâm tài chính quốc tế chẳng khác nào một ốc đảo. Với một ốc đảo mà chỉ có vài thành viên chơi với nhau thì chắc chắn là không thể thành chợ được và cũng không đạt được mục tiêu trở thành cửa ngõ để mà huy động vốn cho phần còn lại cho nền kinh tế của Việt Nam" - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói thêm.

VIFC-HCMC đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế thông qua những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và có kế hoạch thu hút thêm các ngân hàng cùng các doanh nghiệp công nghệ tài chính lớn tham gia hệ sinh thái. Việc thu hút các công ty fintech vào trung tâm tài chính sẽ góp phần đưa TP.HCM không chỉ trở thành trung tâm tài chính quan trọng của khu vực mà còn góp phần trở thành nơi kết nối các dòng vốn, trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo tại châu Á.

Từ 1/11 đến Tết Âm lịch, VIFC-HCM triển khai thí điểm thanh toán xuyên biên giới phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP.HCM. VIFC-HCM kết hợp với chương trình Vibrant Hochiminhcity 5 trong 1 trong kích cầu kinh tế số, thanh toán số. Khách du lịch đến TP.HCM có thể sử dụng những ứng dụng như visa master hoặc thẻ ngân hàng ở quốc gia của họ để thực hiện thanh toán ở Thành phố, thanh toán nguyên tệ thông qua cơ chế thanh toán xuyên biên giới.