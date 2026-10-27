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Thu hút đầu tư công nghệ cao, chất lượng cao từ Trung Quốc

Thứ Ba, 16:33, 27/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (27/10), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc tổ chức tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và phát triển công nghiệp.

Dự Tọa đàm có Đại sứ Phạm Thanh Bình; ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp, gần 20 đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực tính toán và điện toán đám mây, cũng như tài chính, ngân hàng, phát triển khu công nghiệp, năng lượng và y tế.

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Tọa đàm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng gần 25%; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 253 tỷ USD, phản ánh tiềm năng và dư địa hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng.

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Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc tọa đàm

Việt Nam không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

Đại sứ hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng mới, công nghiệp xanh và phát triển khu công nghiệp hiện đại. Đồng thời khuyến khích tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, logistics, thương mại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế song phương, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh và sản xuất thông minh. Ông đề xuất thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên giữa Hiệp hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời cam kết hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước.

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Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc Hòa Chấn Vĩ phát biểu tại tọa đàm

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu hai nước tập trung trao đổi về 3 nhóm nội dung chính. Về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và tài chính, đại diện các doanh nghiệp Shenzhen Hexun Huagu (Jiguang), FPT, Bubi và VietinBank chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư xuyên biên giới.

Về đầu tư khu công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông minh, đại diện ZHHT (AIPARK), Green I-Park, Hanwang và SHINEC giới thiệu các giải pháp công nghệ, dự án phát triển hạ tầng và cơ hội hợp tác xây dựng, vận hành các khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại. Về kết nối đầu tư, hạ tầng số và dịch vụ, đại diện Beijing Nuojun'an, Minh Hưng – SIKICO, Hong Kong Aohua và Wuhan Zhongbu trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin, y tế và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

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Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ

VOV.VN - Ngày 21/10, Trung Quốc công bố các hướng dẫn nhằm làm sâu sắc hơn sự hội nhập giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp, kêu gọi những đột phá mang tính quyết định trong các công nghệ then chốt cốt lõi, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ lớn hơn từ vốn đầu tư dài hạn cho công nghệ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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