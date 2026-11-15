Thu hút FDI cần gắn với nâng cấp năng lực doanh nghiệp nội địa

FDI tăng trưởng cao nhưng giá trị lan tỏa thấp

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến hết 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam chạm mốc 54,85 tỷ USD, tăng 74,0% so với cùng kỳ năm trước - chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2009 đến nay; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 24,08 tỷ USD (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước).

Cũng trong 10 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD. Tính riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 499,24 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Có thể thấy, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam, chiếm tới trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, con số này cũng cho thấy mức độ liên kết giữa khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước rất hạn chế và yếu, doanh nghiệp nội địa đang đứng ở phần “đáy” của chuỗi giá trị, nơi biên lợi nhuận thấp, khả năng lan tỏa công nghệ hạn chế và khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn chưa đủ lớn mạnh để trở thành lực lượng chủ lực của nền kinh tế.

Dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu, song mức độ liên kết và lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế.

Thực tế, nhu cầu mở rộng mạng lưới cung ứng tại Việt Nam từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội địa còn hạn chế. Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) cho biết, nhiều công ty Nhật Bản muốn tăng cường mua sắm nội địa tại Việt Nam, tuy nhiên sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng hiện vẫn còn hạn chế.

“Nếu các doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia vào các hoạt động có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng thì nguồn nhân lực chất lượng cao là điều rất quan trọng. Các lĩnh vực như vật liệu, linh kiện, sản xuất chính xác và các dịch vụ công nghiệp chuyên dụng của chúng tôi đang mở ra những cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, Việt Nam cần có những nhà cung cấp lớn mạnh và một thế hệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp thì mới tham gia được vào chuỗi cung ứng. Tôi cho rằng Chính phủ cần hỗ trợ phát triển nhà cung cấp, mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, các dự án phát triển chung và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ...”, ông Tsuchibashi Akito nói.

Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Intel... là những “ông lớn” nhà đầu tư nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay và đã đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất công nghiệp quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Mạnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, mức độ lan tỏa từ các cứ điểm sản xuất này đến khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa rất hạn chế.

“Nếu không hình thành được cấu trúc sản xuất có tính liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước thì sẽ khó nâng cao năng suất chung của nền kinh tế, khu vực FDI rất dễ trở thành một ốc đảo tăng trưởng biệt lập với nền kinh tế - đây sẽ là nguy cơ lớn đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn”, ông Mạnh cảnh báo.

Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề ra mục tiêu đến 2030, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45-50%; phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có khoảng từ 500-1.000 nhà cung ứng cấp 1. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu cần phải có chiến lược thu hút FDI một cách cụ thể, gắn với đầu tư xanh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như phải chủ động nâng cấp môi trường đầu tư, nâng cấp năng lực của các doanh nghiệp trong nước để từ đó nâng cao khả năng hấp thụ dòng vốn của nền kinh tế.

Hình thành liên kết giữa FDI và doanh nghiệp trong nước

Giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm), vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm). 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Thu hút ít nhất 03 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam... Mục tiêu này thể hiện sự quyết tâm và định hướng rất cụ thể của Việt Nam đối với việc phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời đặt ra yêu cầu về chiến lược thu hút, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn này cũng như khả năng lan tỏa dòng vốn tới nền kinh tế và sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị.

TS Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho rằng, cần tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, đồng bộ các hạ tầng và tạo sự đột phá về thể chế gắn với ổn định chính sách.

“Singapore, Hàn Quốc là quốc gia rất thành công trong việc thu hút các FDI chất lượng cao. Kinh nghiệm cho thấy họ đều có những chiến lược rất nhất quán. Ví dụ, Singapore dựa trên thể chế minh bạch để thu hút FDI công nghệ cao, còn Hàn Quốc gắn chặt chẽ khu vực FDI với doanh nghiệp nội địa để hình thành các tập đoàn lớn. Nhờ vậy họ không chỉ gia tăng quy mô FDI mà còn tận dụng hiệu quả dòng vốn để thúc đẩy xuất khẩu và hình thành các trung tâm sản xuất có vị thế. Đây cũng là kinh nghiệm rất đáng tham khảo để Việt Nam định hình lại chiến lược thu hút và sử dụng FDI trong thời gian tới”, ông Thắng phân tích.

Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa là giải pháp quan trọng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Chat GPT

Còn theo ông Trần Thanh Quyết, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM), rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở thiện chí hợp tác của hai bên mà là khoảng cách về năng lực, thông tin giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Ví dụ như doanh nghiệp Ý muốn tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam nhưng gặp khó khăn trong việc xác định đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, quản trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, còn doanh nghiệp Việt thì cũng chưa hiểu rõ yêu cầu và quy trình làm việc của các tập đoàn châu Âu.

Ông Quyết cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là tạo thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI, mà là nâng cao năng lực của doanh nghiệp nội địa để đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, quản trị, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Chính phủ cần tập trung vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tiếp cận tài chính và đạt các chứng nhận quốc tế.

"Tăng cường chất lượng môi trường kinh doanh, sự ổn định của chính sách, tính minh bạch của khung pháp lý và khả năng dự báo trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái kết nối thường xuyên, hiệu quả để doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp gỡ, đánh giá năng lực, nắm bắt nhu cầu của nhau và cùng phát triển các dự án hợp tác dài hạn. Một khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, lợi ích sẽ không chỉ dừng ở việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn”, ông Quyết khuyến nghị.