Thu hút FDI có chọn lọc, Bắc Ninh hướng tới tăng trưởng bền vững

Từ nay đến hết năm 2026, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, địa phương sẽ tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Toàn cảnh khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Đến nay, Bắc Ninh đã thu hút hơn 3.500 dự án FDI đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký khoảng 50 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư như Samsung, Foxconn, Amkor, Goertek và nhiều doanh nghiệp công nghệ cao khác.

Trong năm 2026, tỉnh tập trung thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA thế hệ mới; duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo và sản phẩm công nghệ cao. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ các FTA để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bắc Ninh cũng chú trọng rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và nền tảng thể chế phục vụ hội nhập trong giai đoạn 2026-2030. Các quy định liên quan đến đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, môi trường và quản lý thị trường sẽ được rà soát nhằm bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Trên cơ sở đó, tỉnh kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những quy định chưa phù hợp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, Bắc Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị trường, các cam kết FTA, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các yêu cầu về môi trường và lao động. Các hoạt động nâng cao năng lực quản trị, năng lực kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, tranh chấp trong thương mại và đầu tư quốc tế, nhất là các vụ việc liên quan đến phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế có tiềm năng về đầu tư, thương mại và công nghệ; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn nhằm phát triển mạng lưới nhà cung ứng nội địa.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và triển lãm chuyên ngành quy mô khu vực, quốc tế sẽ được tổ chức thường xuyên, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia các sự kiện quốc tế để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Dự kiến vào cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản với sự tham gia của gần 130 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản cùng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

Thông qua hội nghị, tỉnh sẽ trực tiếp lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để Bắc Ninh quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, qua đó tăng cường thu hút nguồn vốn từ Nhật Bản vào địa phương.

Kết quả thu hút đầu tư tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Bắc Ninh. Riêng trong tháng 5/2026, toàn tỉnh thu hút trên 1 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 7,18 tỷ USD.

Trong đó, Bắc Ninh cấp mới 98 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 138 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 38 dự án với số vốn bổ sung trên 6,1 nghìn tỷ đồng. Đối với khu vực FDI, tỉnh cấp mới 142 dự án với tổng vốn đăng ký trên 466 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 114 dự án với tổng vốn bổ sung hơn 992 triệu USD.