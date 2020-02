Thu mua thanh long cao hơn giá thị trường để gỡ khó cho bà con

Ở thời điểm này, trái thanh long ruột đỏ chỉ giá 2.000 - 3.000 đồng/kg, thậm chí không có thương lái thu mua, nhưng Hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) mua của xã viên với giá 20.000 đồng/kg, tăng gần 10 lần so với giá thị trường; thanh long ruột trắng thu mua giá 10.000 đồng/kg, tăng hơn 2 lần so giá thị trường.

Hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) mua của xã viên với giá gấp nhiều lần thị trường.

Thời gian qua, Hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo là mô hình điển hình của tỉnh Tiền Giang về liên kết sản xuất trái thanh long theo chuỗi giá trị thu hút khoảng 140 nhà vườn tham gia với 150 ha. Do sản xuất theo đạt tiêu chuẩn GAP đạt yêu cầu xuất khẩu sang Mỹ và các nước Châu Âu nên giá thu mua ở mức cao.

Trái thanh long được HTX thu mua với giá thấp nhất là 10.000 đồng/kg.

Ông Văn Tấn Phương, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An cho biết, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát vấn đề giải cứu trái cây (nói chung) và trái thanh long (nói riêng) rất khó khăn. Biện pháp khả thi nhất là đổi mới phương thức canh tác, sản xuất trái cây theo hướng sạch, an toàn để xuất sang các thị trường “khó tính”.