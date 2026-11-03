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Thu ngân sách đạt gần 2,44 triệu tỷ đồng, chi đầu tư phát triển tăng gần 50%

Thứ Ba, 15:13, 03/11/2026
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VOV.VN - 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 2,44 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt gần 735.000 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ tích cực trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 251.500 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

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Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tháng 10, khoản thu này ước đạt 222.300 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, thu nội địa ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán năm, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô trong tháng 10 ước đạt 6.300 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, khoản thu này đạt 56.300 tỷ đồng, bằng 131% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu, tháng 10 ước đạt 22.300 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2026, khoản thu này đạt 275.800 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán năm, chiếm 11,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển tăng gần 50%

Ở chiều chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt gần 235.000 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, các khoản chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Ngân sách cũng bảo đảm chi trả kịp thời tiền lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong cơ cấu chi, chi thường xuyên đạt 1.280 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, chiếm 60,7% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt gần 735.000 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, chiếm 34,9% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chi trả nợ lãi 90.200 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán năm, chiếm 4,3% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
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