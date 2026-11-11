Thu ngân sách hơn 447.000 tỷ đồng, Hải quan đẩy mạnh cải cách, chống thất thu

Cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Cục Hải quan với các Chi cục Hải quan khu vực. Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ triển khai các công việc trọng tâm, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu công tác năm 2026.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo mô hình quản lý hiện đại, Cục Hải quan ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng). Riêng tháng 10, số thu đạt 46.449 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý, phản ánh nỗ lực của ngành Hải quan trong quản lý nguồn thu, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến số thu, đồng thời cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Để bảo đảm nguồn thu, Cục Hải quan tập trung kiểm soát trị giá hải quan, hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách thuế, triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách. Lũy kế đến ngày 31/10/2026, số thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác xây dựng thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 142/2026/TT-BTC và Thông tư số 154/2026/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế và hoạt động thương mại biên giới. Cục Hải quan đồng thời phối hợp hoàn thiện các dự thảo nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, hàng miễn thuế, kho bãi và hàng hóa quá cảnh.

Trong cải cách hành chính, ngành Hải quan chuyển mạnh sang tái cấu trúc thủ tục dựa trên dữ liệu, giảm giấy tờ và đơn giản hóa quy trình. Theo phương án tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg, ngành Hải quan đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục hành chính trong kế hoạch và thực thi thêm 13 thủ tục. Theo phương án tại Quyết định số 2421/QĐ-BTC, đã thực thi 29/39 thủ tục, gồm bãi bỏ 17 thủ tục và đơn giản hóa 12 thủ tục.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng thông qua đối thoại, tháo gỡ vướng mắc. Trong tháng 10, Cục Hải quan tổ chức đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, giải quyết 19 kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội; đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục. Trong tổng số 171 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, có 96 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 49 thủ tục trực tuyến một phần. Từ ngày 14/9 đến 13/10/2026, cơ quan Hải quan tiếp nhận hơn 8,9 triệu hồ sơ, trong đó gần như toàn bộ được thực hiện trực tuyến.

Cục Hải quan đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính phê duyệt dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; tiếp tục triển khai dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3. Đồng thời, chuẩn bị thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ thông qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân loại hàng hóa.

Trong quản lý rủi ro, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành phân luồng hơn 2 triệu tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 71,66%. Đến ngày 14/10/2026, có 392 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Việc đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ và quản lý rủi ro không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí thông quan mà còn tạo điều kiện để cơ quan Hải quan tập trung nguồn lực kiểm soát những lô hàng có nguy cơ cao, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chống thất thu ngân sách.

Dồn lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu công tác năm 2026.

Thông quan tập trung: Bước chuyển mới trên hành trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam VOV.VN - Sau 81 năm xây dựng và phát triển, ngành Hải quan tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với mô hình thông quan tập trung, mở đường cho phương thức quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành trên nền tảng dữ liệu số và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Cục trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp theo Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/1/2026; tăng cường kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan, kịp thời phát hiện và xử lý gian lận về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa; tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế, đẩy mạnh phối hợp thu và nộp thuế điện tử, thông quan 24/7.

Về hoàn thiện thể chế, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện những dự thảo nghị định trình Chính phủ, thông tư trình Bộ Tài chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và chủ động đối thoại với doanh nghiệp để giảm thời gian thông quan, chi phí tuân thủ.

Đặc biệt, ngành Hải quan cần đẩy nhanh chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn lực triển khai dự án Hải quan số ngay sau khi được phê duyệt; tiếp tục thực hiện dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3, thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ và hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, Cục trưởng yêu cầu triển khai quyết liệt các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tập trung kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, tăng cường quản lý rủi ro và phối hợp với các lực lượng chức năng.

Cục trưởng cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động rà soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu và phối hợp xử lý công việc. Việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực, đào tạo công chức phải gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, chú trọng phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong cải cách, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp.