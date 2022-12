Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt gần 20% so với dự toán

Ngành Thuế thu ngân sách vượt dự toán 285.200 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, vượt 285.200 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.