Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 vượt hơn 12% dự toán

Cụ thể: thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng (bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022); thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng (bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng cục Thuế cho biết, so với dự toán, có 8/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%), trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 13,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,1%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%...

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán (Ảnh minh họa: KT)

Có 11/19 khoản thu đạt dưới 8% như: thu lệ phí trước bạ ước đạt 7,2%; tiền sử dụng đất ước đạt 6,0%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 3,1% do thực hiện Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 4,4%; tiền bán nhà ước đạt 5,2%; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 2,0%;...

Đáng chú ý, so với cùng kỳ có 6/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 15,3%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 18,3%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%; thu từ hoạt động xổ số ước tăng 25,3%; thu khác ngân sách ước tăng 85,7%;…

Trong tháng 1, toàn ngành Thuế thực hiện 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 134,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 692 tỷ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Liên quan đến việc triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 1/2023, đã có 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công. Trong đó có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn gồm: Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix và Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Số thu phát sinh trong tháng 1/2023 ước đạt 1.825 tỷ đồng.

Trong tháng 2 cũng như quý I/2023, Tổng cục Thuế nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước. Vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước giao cho ngành Thuế là hơn 1,373 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng và thu nội địa là 1,331 triệu tỷ đồng./.