Thu ngân sách Nhà nước tháng 9 giảm mạnh

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 73.900 tỷ đồng, bằng 62,9% mức thu bình quân 8 tháng; thu từ dầu thô ước đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 110,9% mức thu bình quân 8 tháng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 26.000 tỷ đồng, bằng 52% mức thu bình quân 8 tháng.

Lũy kế 9 tháng của năm 2023, tổng thu NSNN ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán). Trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, giảm 22,5% so cùng kỳ năm 2022; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 163.800 tỷ đồng, giảm 26,3% so cùng kỳ năm 2022.

9 tháng, ngân sách Nhà nước bội chi 15.600 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 9 tháng đạt trên 76% dự toán; 11/63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 52 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Trong tháng 9, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 9 khoảng 152.500 tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 49.600 tỷ đồng; gia hạn khoảng 102.900 tỷ đồng).

Hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng cũng giảm so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến ngày 15/9 đạt 461,1 tỷ USD, giảm 11,9%; trong đó kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 18,8% so cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu có thuế đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh, tác động làm giảm nguồn thu NSNN khoảng 34.000 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 156.000 tỷ đồng. Luỹ kế chi 9 tháng đạt khoảng 1.239,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 363.300 tỷ đồng, tăng 43,5% (khoảng 110.200 tỷ đồng) so cùng kỳ; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 72.300 tỷ đồng, giảm 0,3% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 801.900 tỷ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ.

Tính đến ngày 26/9, đã thực hiện phát hành 243.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,44 năm, lãi suất bình quân 3,38 %/năm.

Như vậy, trong tháng 9, NSNN bội chi 66.400 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng qua, NSNN bội chi 15.600 tỷ đồng.