Thu nhập cao từ nghề “luyện vàng đen”

Nghề hầm than được người dân địa phương ví von là "luyện vàng đen" vì cho thu nhập cao. Hầm than là nghề truyền thống của một bộ phận người dân huyện Ngọc Hiển, Năm Căn (Cà Mau). Trước đây, bà con sống cạnh những tán rừng đước ngập mặn, làm than tự phát. Từ khi được quy hoạch vào các HTX, bà con làm ăn bài bản hơn và ngày càng phát triển. HTX chế biến than 2-9 (xã Tam Giang, huyện Năm Căn) là một điển hình. HTX này có 17 xã viên, năm 2017, tổng nguồn thu ước đạt hơn 2 tỷ đồng. Theo chia sẻ của bà con, trước đây mỗi m3 cây chỉ cho khoảng 130 -150 kg than. Hiện nay nhờ những cải tiến mới, người dân có thể đạt sản lượng 180kg than/m3. Than đước là "đặc sản" có tiếng của người dân Cà Mau. Hiện thương lái tới tận nơi thu mua với giá trên dưới 9.000 đồng/kg. Nguồn cung vẫn đang thiếu so với nhu cầu thực tế. Nhờ tăng năng suất và giá than cao, người dân ngày càng khấm khá nhờ nghề hầm than. Tại HTX chế biến than 2-9, sau khi trừ chi phí mỗi hộ có thu nhập không dưới 20 triệu đồng/tháng. Hầm than là nghề cực nhọc. Nhưng đổi lại bà con có thu nhập cao. Có những hộ có lãi 40 - 50 triệu đồng/tháng. Những người làm thuê tại các lò than kiếm được 300.000 đồng/ngày. Chu kỳ để hoàn thành một lò than mất khoảng 1,5 tháng. Trong đó, thời gian đốt lò khoảng 1 tháng./.

