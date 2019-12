Thu thuế từ hoạt động nhập khẩu dầu thô và ô tô tăng mạnh

Mặt hàng dầu thô và ô tô giúp thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu cán đích sớm- Đó là thông tin vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả và các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao do Tổng cục Hải quan tổ chức sáng 18/12.



Năm 2019, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 300.500 tỷ đồng; chỉ tiêu Bộ Tài chính giao ngành Hải quan phấn đấu đạt 315.500 tỷ đồng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo tiếp tục trên đà tăng trưởng.

Thuế nhập khẩu tăng thu từ dầu thô, ô tô nguyên chiếc

Mặc dù, có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình chính trị thế giới diễn biễn phức tạp; thuế suất thuế nhập khẩu theo các Hiệp định tự do thương mại (FTA) trong giai đoạn cắt giảm mạnh, đặc biệt Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ 15/1/2019, nhưng số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan vẫn đạt khá.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, tính đến hết ngày 17/12, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4% so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục thuế xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng năm nay đạt trên 105 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt gần 6 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt trên 99 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu tăng thu từ một số nhóm hàng nhập khẩu chính như dầu thô, ô tô nguyên chiếc.

Chỉ tính riêng số thu từ 2 mặt hàng này trong 11 tháng năm nay đã đạt 46.080 tỷ đồng, tăng hơn 21.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, công tác thu hồi và xử lý nợ thuế cũng góp phần tăng thu ngân sách cho ngành Hải quan. Đến hết tháng 11, Hải quan thu hồi nợ thuế đạt hơn 1.425 tỷ đồng./.