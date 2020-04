Thực hiện chỉ định thầu mua máy xét nghiệm Covid-19 đang có vấn đề

Hàng loạt tỉnh, thành rà soát lại việc mua máy xét nghiệm



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội cùng đồng phạm trong việc chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm Covid-19. Các bị can này có hành vi móc ngoặc, thổi giá thiết bị vật tư y tế.

Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỉ đồng. Các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá 7 tỉ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, một loạt tỉnh, thành đã rà soát lại mua máy xét nghiệm Realtime PCR.

Ảnh minh hoạ.

Tỉnh Thái Bình đang thực hiện đàm phán giảm giá hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, Sở mất thời gian gần 1 tháng (từ tháng 3/2020) để tìm hiểu và đề nghị giảm giá thiết bị, đồng thời đàm phán tăng thời gian bảo hành thêm 4 năm. Theo kế hoạch, tỉnh Thái Bình dự kiến chi 7,3 tỷ đồng để mua máy xét nghiệm Realtime PCR.

Ngày 25/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ninh có Công văn chỉ đạo rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 và các thiết bị y tế liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh. Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/4.

Từ ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Đây là loại máy tương tự như CDC Hà Nội đã mua.

So sánh với con số 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội bỏ ra, giá Quảng Nam trả cho thiết bị này lên tới 7,2 tỷ đồng. Vấn đề này đang được dự luận quan tâm?

Vấn đề chính là khâu tổ chức chỉ định thầu

Câu chuyện về mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR “nóng lên” ở các tỉnh thành, qua đó bộc lộ những yếu kém trong quản lý mua sắm công, gây thất thoát ngân sách.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế cho rằng, do tình hình dịch bệnh, thiết bị y tế nói chung và hệ thống xét nghiệm Realtime PC được mua với hình thức chỉ định thầu, các đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm phải tìm được đơn vị cung cấp với giá tối ưu. Nhưng ở đây có sự móc nối giữa đơn vị mua sắm thiết bị và đơn vị bán thiết bị thông qua đơn vị thẩm định giá.

“Đây là hành vi đáng lên án trong bối cảnh mọi người đều dốc lòng ủng hộ chống dịch Covid-19 thì một số cá nhân lại vụ lợi trên tiền ngân sách, đóng góp của nhân dân. Vấn đề ở đây chính là khâu tổ chức chỉ định thầu, việc chỉ định thầu không phải là việc mua bằng bất kỳ giá nào, đưa sản phẩm cần mua các đơn vị bán sẽ báo giá và lựa chọn mức giá tốt nhất. Điều này có thể thực hiện một cách minh bạch đảm bảo được việc mua sắm đúng giá, đúng chất lượng và đảm bảo yêu cầu cấp thiết”.

Hình thức đấu thầu hay chỉ định thầu đều có ưu và khuyết, trong tình hình cấp bách chỉ định thầu là cần thiết, việc chỉ định thầu vẫn có thể tìm được giá tốt mua thiết bị, quan trọng là việc thực hiện phải công khai. Đơn vị mua sắm có thể đưa ra những yêu cầu về thiết bị cần mua sắm các đối tác cung cấp sẽ chào giá, dựa trên đó lựa chọn được giá phù hợp. Chỉ định thầu vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn, sàng lọc vấn đề là cách thực hiện, PGS.TS Ngô Trí Long cho biết thêm./.