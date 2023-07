Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bosugold của Dược phẩm Hà Tây được quảng cáo như thuốc?

Theo Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận sản phẩm Bosugold là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây sản xuất. Sản phẩm này được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam (địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Sản phẩm Bosugold lại được giới thiệu với các công dụng: Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, bổ sung acid amin, các vitamin và khoáng chất cho cơ thể, hạn chế quá trình lão hóa…

Những lời cảm ơn, trải nghiệm của người dùng cũng được sử dụng để quảng bá hình ảnh sản phẩm Bosugold.

Tuy nhiên, tại website https://bosugold.com.vn/ sản phẩm Bosugold được quảng cáo có chứa 16 axit amin tự nhiên được thủy phân từ máu ngựa và có nhiều tác dụng dễ gây hiểu lầm như một loại thuốc. Thông tin mô tả từ thành phần, cộng dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng sản phẩm nhưng không có dòng khuyến cáo người dùng “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Tương tự tại website https://www.damdinhduong.com.vn/ sản phẩm Bosugold được quảng cáo ghi lại lời tư vấn các chuyên gia dinh dưỡng, dược sỹ. Những lời cảm ơn, trải nghiệm của người dùng cũng được sử dụng để quảng bá hình ảnh sản phẩm này.

“Chị T. nhân viên văn phòng chia sẻ rằng: trước đây chị từng bị sốt xuất huyết và phải nằm viện 1 tuần để điều trị. Sau khi xuất viện và được về nhà, chị vẫn ăn uống được nhưng không thấy ngon miệng, và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, không có năng lượng cho cuộc sống.

Thật may mắn chị Thanh được một người bạn giới thiệu sử dụng Bosugold để cải thiện sức khỏe. Sau khi tìm hiểu và sử dụng sản phẩm, chỉ vài ngày sau chị Thanh thấy rằng có sự thay đổi tích cực từ cơ thể…” - đây là một trong những lời chia sẻ, cảm ơn của người dùng sản phẩm Bosugold. Lời chia sẻ này còn được quay video và đăng tải.

Các website https://bosugold.com.vn/; https://www.damdinhduong.com.vn/ đều ghi địa chỉ đơn vị phân phối sản phẩm Bosugold là bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam (địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) và bản quyền thuộc công ty này.

Tại điểm a, b, c khoản 4 theo Điều 52 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 15 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP) thì hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, được sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế; b) Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; c) Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Việc quảng cáo dễ gây hiểu lầm, vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ bị xử lý như thế nào, VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin.