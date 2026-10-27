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Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế

Thứ Ba, 19:24, 27/10/2026
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VOV.VN - Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đó là cam kết của ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM tại Hội nghị tuyên dương 358 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 do Thuế TP. HCM tổ chức ngày 27/10.

Với sự đóng góp tích cực của 500.000 doanh nghiệp, năm 2025 TP.HCM thu thuế được trên 620.000 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, Thuế TP.HCM vinh danh và trao tặng giấy khen cho 358 đơn vị tiêu biểu, trong đó có 100 doanh nghiệp nhận giấy khen của Cục Thuế và 258 doanh nghiệp nhận giấy khen của Thuế TP. HCM chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

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Thuế TP.HCM tuyên dương 358 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 (Ảnh: Đức Mỹ)

Với đà tăng trưởng đó, 9 năm 2026, Thuế TP.HCM thu ngân sách được 538.079 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế đóng góp khoảng 305.000 tỷ đồng, bằng 95% dự toán.

Kết quả này đã phản ánh chuyển biến tích cực trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Đầu năm đến nay, Thuế Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, cơ quan báo chí và các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến. Với kết quả, đơn vị đã hỗ trợ trên 970.000 cuộc gọi, gửi gần 430.000 tin qua zalo; trả lời trên 2.100 văn bản đề nghị giải đáp chính sách. Thuế Thành phố cũng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp lớn và đại diện hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để lắng nghe, giải đáp khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế với cộng đồng doanh nghiệp.

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Đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: Đức Mỹ)

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết, Thuế Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ dự báo và quản lý rủi ro; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng.

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Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM (Ảnh: Đức Mỹ)

Để góp phần đạt mục tiêu phấn đấu của TP.HCM thu ngân sách năm 2026 là 1 triệu tỷ đồng, Thuế Thành phố sẽ tiếp tục rà soát đầy đủ các nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện của từng khu vực kinh tế, địa bàn, sắc thuế và đẩy mạnh nguồn thu từ đất.

Lệ Hằng/VOV-TPHCM
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