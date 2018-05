Thương lái Trung Quốc đổ xô thu mua rễ hồ tiêu

Theo Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, từ đầu tháng 4/2018, tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, có một số thương lái Trung Quốc thu mua rễ cây hồ tiêu để làm thuốc với giá 20.000 đồng/kg tươi và 80.000 đồng/kg khô. Hiện đã có 14 nông dân bán cho thương lái.

Nhiều nông dân ở Đồng Nai đang chặt hồ tiêu, thay thế bằng cây trồng khác. (Ảnh: Xuân Lượng)

Việc sử dụng phế phẩm từ cây tiêu được cho là rất nguy hiểm vì trong thân, gốc và rễ tiêu nông dân bỏ đi đều có thể tồn dư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngành chức năng khuyến cáo bà con nông dân trồng tiêu cần tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật.

Ông Trần Lâm Sinh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai cho biết: “Việc xử lý rễ tiêu cần làm đúng quy định về kiểm dịch thực vật, không nên đưa rễ tiêu từ vùng này sang vùng khác dễ lây lan dịch bệnh. Trong rễ tiêu sử dụng hóa chất nhiều, tích lũy trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được sử dụng trong một sản phẩm nào đó phục vụ cho nhu cầu của con người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo đề nghị các địa phương vận động nông dân không bán phế phẩm hồ tiêu cho thương lái. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị mua rễ cây hồ tiêu.

Hiện giá hồ tiêu đang ở mức rất thấp trong vài năm trở lại đây, do đó nhiều nông dân ở Đồng Nai đang chặt bỏ cây tiêu, thay thế bằng cây trồng khác./.

