Tiền điện, giá thực phẩm, nhà ở và y tế leo thang đẩy CPI Quý II tăng 3,31%

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II năm 2025, sáng 5/7, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, đặc biệt là cát, đá, gạch tăng cao bất thường, xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị tăng 0,5%; khu vực nông thôn tăng 0,45%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá và chỉ riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 3,57%, với 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. Tính chung cả quý II, CPI tăng 3,31% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,35%; hàng hóa và dịch khác tăng 6,57%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,35%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,60%...

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II năm 2025

Theo đại diện Cục Thống kê, những nguyên nhân dẫn đến con số này là: nhu cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Tết Đoan ngọ tác động đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; chỉ số giá điện tăng; một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2024-2025; giá nhóm đồ trang sức tăng theo giá vàng trong nước và thế giới...

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 4,83%, tác động làm CPI giảm 0,47 điểm phần trăm, trong đó giá xăng dầu giảm 15,31% theo giá thế giới; chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm do giá điện thoại thế hệ cũ đi xuống.

“Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách thuế nhằm bảo vệ nền kinh tế trong nước đã gây căng thẳng thương mại và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu…”, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương lý giải.

Trước tình hình thế giới có nhiều biến động, Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh, ngay từ những tháng đầu năm, trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát như: đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp.

Chỉ ra, những yếu tố làm tăng CPI quý II/2025 so với cùng kỳ năm trước, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê cho biết, đó là chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,69%, tác động làm CPI chung tăng 1,24 điểm phần trăm, trong đó chỉ số giá nhóm thịt lợn tăng 12,75% do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp Lễ, Tết, tác động làm CPI chung tăng 0,43 điểm phần trăm; chỉ số giá thực phẩm tăng 4,15%.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,73%, làm CPI chung tăng 1,08 điểm phần trăm do giá nhà ở thuê và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng; trong đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 5,51% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào ngày 11/10/2024 và ngày 10/5/2025, tác động làm CPI chung tăng 0,18 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,87%, làm CPI chung tăng 0,75 điểm phần trăm do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế.

Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,6%, tác động làm CPI chung tăng 0,11 điểm phần trăm. Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,6%, làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm do giá đồ dùng cá nhân tăng 4,71%; lệ phí công chứng, bảo hiểm và dịch vụ khác tăng 17,26%.

Bên cạnh những yếu tố làm CPI trong quý II/2025 tăng thì cũng có những yếu tố làm giảm CPI; đó là: chỉ số nhóm giao thông giảm 3,63%, góp phần làm CPI chung giảm 0,35 điểm phần trăm; trong đó giá xăng dầu giảm 12,56%. Chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,45%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.

Giá vàng thế giới tăng 1,93%

Cục Thống kê cũng cho biết, tính đến ngày 28/6, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369,73 USD/ounce, tăng 1,93% so với tháng 5, chủ yếu do tác động kết hợp của bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung đông, cùng sức mua từ ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư vàng tăng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6 lại giảm 1,27% so với tháng 5, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và độc quyền vàng.

Đối với chỉ số giá USD trong nước cũng biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/6, chỉ số này trên thị trường quốc tế đạt mức 98,6 điểm, giảm 1,34% so với tháng trước do tác động tổng hợp của kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 7. Nhưng trong nước, chỉ số giá USD tăng 0,32% do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu tăng.

Cũng theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.