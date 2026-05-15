中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiền gửi giảm đột ngột, hàng loạt ngân hàng hụt vốn, áp lực thanh khoản gia tăng

Thứ Sáu, 06:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trái ngược với đà tăng tín dụng, quý I/2026 chứng kiến dòng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng suy yếu rõ rệt, thậm chí nhiều ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này buộc các ngân hàng phải xoay xở tìm nguồn vốn thay thế để duy trì thanh khoản.

Ngân hàng đồng loạt giảm tiền gửi

Bức tranh huy động vốn của ngành ngân hàng trong quý I/2026 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết, tổng tiền gửi khách hàng tính đến ngày 31/3 đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 0,6%. Đây là mức tăng khá khiêm tốn nếu đặt cạnh tốc độ tăng tín dụng toàn hệ thống lên tới 3,7% trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ một số ngân hàng có đà huy động tích cực, trong khi có tới gần một nửa số nhà băng ghi nhận lượng tiền gửi đi xuống. Thực tế này phản ánh rõ áp lực cạnh tranh dòng vốn đang ngày càng gia tăng trong hệ thống.

tien gui giam dot ngot, hang loat ngan hang hut von, ap luc thanh khoan gia tang hinh anh 1
Các ngân hàng bị sụt giảm tiền gửi

Trong nhóm các ngân hàng bị sụt giảm tiền gửi, nhiều “ông lớn” cũng không tránh khỏi xu hướng này. BIDV ngân hàng có quy mô huy động lớn nhất hệ thống ghi nhận mức giảm mạnh cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Sau khi lập đỉnh hơn 2,22 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025, tiền gửi tại BIDV đã giảm xuống còn khoảng 2,14 triệu tỷ đồng chỉ sau ba tháng đầu năm, tương đương mức giảm hơn 82.000 tỷ đồng, tức gần 3,7%.

Tương tự, MB cũng ghi nhận lượng tiền gửi giảm khoảng 15.000 tỷ đồng, xuống còn hơn 905.918 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tại ngân hàng này vẫn tiếp tục tăng lên hơn 1,12 triệu tỷ đồng, cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng rõ nét.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn và trung bình, xu hướng sụt giảm cũng lan rộng. Techcombank giảm hơn 19.000 tỷ đồng tiền gửi, tương đương 3%, xuống còn gần 600.000 tỷ đồng. Sacombank giảm hơn 17.500 tỷ đồng, tương ứng 2,8%, còn khoảng 600.789 tỷ đồng. ACB cũng giảm hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương 2,7%.

Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn như SeABank giảm gần 6.000 tỷ đồng, MSB giảm hơn 2.700 tỷ đồng, PGBank, Saigonbank và NamABank đều ghi nhận mức giảm từ 0,5% đến gần 4%.

tien gui giam dot ngot, hang loat ngan hang hut von, ap luc thanh khoan gia tang hinh anh 2
Áp lực thanh khoản tăng cao, ngân hàng tìm nguồn vốn thay thế

Tính chung, có khoảng 12-13 ngân hàng trên tổng số 27 ngân hàng ghi nhận tiền gửi khách hàng suy giảm trong quý đầu năm 2026. Điều này cho thấy áp lực huy động vốn không còn mang tính cục bộ mà đã lan rộng trên toàn hệ thống.

Dù vậy, vẫn có những điểm sáng trong bức tranh huy động vốn. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn mang tính cục bộ và chưa đủ bù đắp cho xu hướng suy giảm diện rộng. Điều này khiến tăng trưởng huy động toàn ngành duy trì ở mức thấp trong quý I/2026.

Áp lực thanh khoản tăng cao, ngân hàng tìm nguồn vốn thay thế

Theo phân tích từ SSI Research, sự phân hóa trong huy động vốn còn thể hiện rõ giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi nhóm Big 4 gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank ghi nhận tiền gửi giảm khoảng 0,7%, thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lại tăng khoảng 1,3%.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi là tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của toàn hệ thống đã vượt ngưỡng 100% vào cuối quý I/2026. Điều này đồng nghĩa tổng dư nợ cho vay đã vượt tổng tiền gửi huy động từ khách hàng, làm gia tăng áp lực thanh khoản.

Hệ quả là các ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào những nguồn vốn thay thế như tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước, kênh thị trường mở (OMO) hoặc vốn từ nước ngoài, thay vì dựa vào tăng trưởng tiền gửi cốt lõi vốn được xem là nền tảng ổn định nhất.

tien gui giam dot ngot, hang loat ngan hang hut von, ap luc thanh khoan gia tang hinh anh 3

Trước áp lực này, nhiều ngân hàng đã chủ động đa dạng hóa kênh huy động như phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu.

SSI Research cho rằng, diễn biến huy động kém tích cực trong quý I còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố mùa vụ. Xu hướng gia tăng nắm giữ tiền mặt trước những thay đổi chính sách, cùng với vòng quay tiền chậm lại sau giai đoạn bất động sản hút vốn mạnh, đã tác động đáng kể đến dòng tiền gửi.

Ngoài ra, tiền gửi doanh nghiệp thường có xu hướng giảm vào đầu năm trước khi quay trở lại theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, cũng góp phần khiến số liệu huy động trong quý đầu năm kém tích cực.

Ông Nguyễn Văn Thế - Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI nhận định: “Áp lực huy động có thể dần hạ nhiệt từ quý II/2026 khi nhiều yếu tố hỗ trợ bắt đầu hội tụ. Mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức tương đối hấp dẫn, trong khi dòng tiền từ doanh nghiệp có xu hướng quay lại hệ thống theo yếu tố mùa vụ”.

Cùng với đó, nếu việc huy động vốn nước ngoài được triển khai hiệu quả và nhu cầu tín dụng có dấu hiệu chậm lại do lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, thanh khoản toàn hệ thống có thể được cải thiện.

Nhìn tổng thể, diễn biến trong quý I/2026 cho thấy huy động vốn đang trở thành bài toán lớn đối với ngành ngân hàng. Khi lãi suất không còn là “đòn bẩy” duy nhất để giữ chân dòng tiền, cuộc cạnh tranh thu hút vốn được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt trong thời gian tới.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: ngân hàng thiếu thanh khoản nguyên nhân LDR vượt 100% hệ thống ngân hàng tiền gửi giảm ngân hàng Việt Nam áp lực huy động vốn ngân hàng 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các ngân hàng bàn giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay
Các ngân hàng bàn giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa họp với các ngân hàng thương mại bàn về vấn đề ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên.

Các ngân hàng bàn giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

Các ngân hàng bàn giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa họp với các ngân hàng thương mại bàn về vấn đề ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên.

Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư quy định mới về lãi suất tiền gửi bằng USD
Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư quy định mới về lãi suất tiền gửi bằng USD

Thông tư quy định, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng USD không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với tiền gửi của tổ chức và tiền gửi của cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư quy định mới về lãi suất tiền gửi bằng USD

Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư quy định mới về lãi suất tiền gửi bằng USD

Thông tư quy định, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng USD không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với tiền gửi của tổ chức và tiền gửi của cá nhân.

Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng cao kỷ lục
Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng cao kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến tháng 7/2024, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,838 triệu tỷ đồng, tăng 305.672 tỷ, tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023.

Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng cao kỷ lục

Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng cao kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến tháng 7/2024, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,838 triệu tỷ đồng, tăng 305.672 tỷ, tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023.

Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu?
Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu?

VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh hiện nay sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận thanh toán nhưng chưa thực hiện khai báo với cơ quan thuế.

Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu?

Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu?

VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh hiện nay sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận thanh toán nhưng chưa thực hiện khai báo với cơ quan thuế.

Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng
Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng

VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.

Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng

Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng

VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp