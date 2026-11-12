Tìm giải pháp phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Sáng 12/11, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Phát triển nguyên liệu dứa và chanh dây đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu tại vùng Bắc Trung Bộ”.

Vùng dứa nguyên liệu tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu).

Diễn đàn tập trung đánh giá tiềm năng, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, với điều kiện sinh thái đa dạng, Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Thời gian qua, tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, dứa được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có lợi thế về điều kiện sản xuất và chất lượng. Diện tích dứa nguyên liệu của tỉnh đã tăng từ khoảng 2.000 ha lên gần 3.000 ha.

Tỉnh Nghệ An đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với hợp tác cùng doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến hoa quả, hướng tới mục tiêu phát triển trên 11.000 ha dứa vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu).

Đối với cây chanh dây, đây cũng được đánh giá là cây trồng có tiềm năng tạo giá trị kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, bảo đảm chất lượng và có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia đã trao đổi, đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý dịch hại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả canh tác dứa và chanh dây. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trợ lý canh tác 2Nông, được giới thiệu nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu theo chuỗi liên kết, từ cung ứng giống, tổ chức canh tác đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Công nhân thu hoạch dứa. (Ảnh: Minh Châu).

Theo ông Khuê, việc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp giúp nông dân hạn chế rủi ro khi thị trường biến động, đồng thời bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến. Phát triển vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất đúng quy trình và duy trì liên kết lâu dài với doanh nghiệp là nền tảng để nâng cao thu nhập cho nông dân, gia tăng giá trị chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thông qua Diễn đàn, các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất kỳ vọng tăng cường kết nối, từng bước hình thành vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tập trung, ổn định, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người trồng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững tại khu vực Bắc Trung Bộ.