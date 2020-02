Tìm kênh đầu tư an toàn cho đồng tiền nhàn rỗi

Có nguồn tài chính nhàn rỗi nhưng không biết đầu tư vào lĩnh vực nào để sinh lời luôn là câu hỏi được đặt ra cho những người có máu đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động mạnh do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, cần phải xác định chính xác lĩnh vực đầu tư, lựa chọn kênh có mức độ rủi ro ít nhất, tuyệt đối không “bỏ trứng vào 1 giỏ” mới có cơ hội tạo cho đồng vốn sinh lời.



Theo đánh giá chung về các kênh đầu tư trong năm nay, hầu hết ý kiến các chuyên gia cho rằng, những kênh đầu tư sinh lời thấp như gửi tiền ngân hàng vẫn là kênh có độ an toàn cao nhất. Những kênh đầu tư càng có tính lợi nhuận cao thì rủi ro càng lớn.

Ở lĩnh vực tiền gửi ngân hàng, từ cuối tháng 1 đến nay, mặc dù NHNN liên tục hút ròng tiền về, nhưng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng vẫn giảm liên tục. Trong khi tính thanh khoản của thị trường dồi dào, cùng với chính sách của Nhà nước, NHNN hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bằng việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khoanh nợ, giãn nợ… đã khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm xuống.

Vàng vẫn luôn là kênh đầu tư nhiều rủi ro.

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tín, trong những tháng đầu năm 2020, việc điều hành lãi suất của NHNN không có nhiều thay đổi. Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng đã có kế hoạch giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Song song với lãi suất cho vay, lãi suất huy động cũng không thay đổi nhiều.

TS. Bùi Quang Tín cũng cho rằng, khi dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian để phục hồi sản xuất sẽ phải kéo dài qua Quý III và sang quý IV. Có thể dịch bệnh sẽ kết thúc sớm nhưng sự ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế sẽ kéo dài có thể đến hết năm 2020. Do đó, dự báo lãi suất năm nay sẽ giảm mạnh hơn năm 2019.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian vừa qua giá vàng thế giới đã tăng kỷ lục lên cao nhất trong vòng 7 năm, khi các nhà đầu tư hướng đến mặt hàng kim loại quý như kênh đầu tư an toàn. Hiện giá vàng đang ở mức 1.642 USD/oz tương đương với mức 46,11 triệu đồng/lượng vàng tại thị trường Việt Nam.

Nhận định chung về tình hình của thị trường vàng, giới chuyên gia đánh giá, giá vàng năm 2019 đã tăng rất cao (sau 1 năm tăng 16,23%, bình quân năm tăng 7,55%); nếu tính thêm tháng 1/2020 thì so với tháng 12/2018 đã tăng tới 21,69%; còn tháng 1/2020 so với tháng 1/2019 cũng tăng tới 18,64%.

Giá vàng ở trong nước sau nhiều tháng không cao hơn bao nhiêu so với giá vàng thế giới quy, nhưng nay so với tốc độ tăng vũ bão của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước lại đang thấp hơn đến 500.000 đồng/lượng. Mặc dù giá vàng vẫn tiếp tục có xu hướng “leo thang”, nhưng giới chuyên gia cũng khuyến cáo, vàng không hẳn là kênh trú ẩn an toàn vì đã có thời điểm lao dốc một cách thảm hại, khi xuống dưới mức 35 triệu đồng/lượng .

Theo chuyên gia ngành tài chính ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, sự biến động của giá vàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên luôn biến chuyển phức tạp. Do vậy, vàng vẫn luôn là kênh đầu tư nhiều rủi ro nên ông Hiếu cho rằng, nhà đầu tư nên cân nhắc khi đổ tiền vào vàng vào năm nay.

Theo ông Hiếu, với tâm lý “ăn chắc mặc bền” nên người dân lâu nay vẫn lựa chọn kênh ngân hàng là kênh trú ẩn an toàn nhất. Mặc dù không phải là kênh sinh lời lớn, song đây là kênh không tiềm ẩn những rủi ro nhiều như vàng hay bất động sản, chứng khoán…

Nếu như trước đây, bất động sản là kênh được các nhà đầu tư quan tâm nhất do lợi nhuận thuộc hàng “khủng” nhất thì nhiều năm trở lại đây, kênh này được giới đầu tư rất “dè chừng do các chính sách của nhà quản lý nhằm siết chặt thị trường bất động sản.

Dù vậy, theo nhận định chung của các chuyên gia, trong năm 2020 này, ngành bất động sản sẽ có nhiều dư địa để các nhà đầu tư lựa chọn, do các chính sách đối với ngành này đã tạo nên sự ổn định hơn. Chính bởi vậy, đây sẽ là một kênh đầu tư đáng quan tâm trong 2020 với những nhà đầu tư am hiểu thị trường này.

Giới đầu tư dè chừng các chính sách của nhà quản lý nhằm siết chặt thị trường bất động sản.

Theo kinh nghiệm của ông Nguyễn Hoàng Nam, một nhà đầu tư sành sỏi trong lĩnh vực bất động sản, với số vốn khoảng 1 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể chia cho 2 kênh: 50% đổ vào bất động sản và phần còn lại có thể đầu tư vào vàng và tiết kiệm. “Bất động sản tuy có một thời điểm khủng hoảng nhưng nay đã ổn định hơn, do đó, vẫn là một kênh khá hấp dẫn bởi khả năng sinh lời lớn hơn khá nhiều so với các kênh khác”, ông Nam nói.

Nêu lên quan điểm của mình, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho hay, các kênh như chứng khoán, vàng vẫn đang có những ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do đó, gửi tiết kiệm sẽ là kênh đảm bảo an toàn nhất cho nhà đầu tư, dù kênh này sinh lời không lớn nhưng các nhà đầu tư có thể yên tâm, đây chính là kênh ít rủi ro nhất trong các kênh đầu tư./.

