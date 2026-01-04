Tỉnh Đồng Tháp bình chọn Top 20 sản phẩm OCOP dẫn đầu năm 2025

Qua triển khai bình chọn từ tháng 1 năm 2025 đến nay, Hội đồng bình chọn cộng đồng và Hội đồng chuyên môn đã tổ chức đánh giá từ 38 chủ thể OCOP, tổng số 92 sản phẩm tham gia. Kết quả, có Top 20 sản phẩm OCOP được cộng đồng bình chọn nhiều nhất gồm: gạo đặc sản VD20 Gò Công, gạo Chú Kẹo (Công ty TNHH Thương mại HK); dưa mắm chay, dưa mắm (Hộ kinh doanh Út Lê Trâm); yến chưng đường phèn 100%, tổ yến tinh chế, tinh chất tổ yến nguyên vị, yến chưng sấy thăng hoa vị đông trùng hạ thảo (Công ty TNHH Thương mại Trí Sơn); da cá basa sấy khô ăn liền (Hộ kinh doanh Băng Trâm); bánh tét nhân thập cẩm, bánh tét nhân chuối (Hộ kinh doanh Lệ Quyên); trà hòa tan Oolong sen sữa, trà túi lọc Oolong lá sen, trà hòa tan Oolong sen, trà hòa tan Oolong sen gừng, Oolong sen (Công ty ECOHOME); yaourt sữa dê sấy thăng hoa vị sầu riêng (Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Nghi); nem chua quế, nem đòn (Hộ kinh doanh Hoàng Khánh); bánh xoài cuộn (Công ty Tây Cát).

Nhiều doanh nghiệp, HTX có sản phẩm O.COP được khen thưởng, tôn vinh năm 2025

Sản phẩm gạo VD 20 Gò Công và gạo Chú Kẹo của công ty TNHH TMDV HK (phường Mỹ Phong) được công nhận Top 20 sản phẩm O.COP tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp năm 2025

Chương trình được triển khai nhằm tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị cho nông sản Đồng Tháp, tạo động lực mới để các chủ thể OCOP mạnh dạn đổi mới, chuẩn hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Trong những năm qua, tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ) luôn duy trì việc bình chọn và xét công nhận các sản phẩm OCOP, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các sản phẩm OCOP ngày càng phong phú, chất lượng từng bước được nâng cao, mẫu mã, bao bì được cải tiến; nhiều sản phẩm khẳng định được uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.060 sản phẩm OCOP được công nhận đạt sao. Trong đó có 820 sản phẩm 3 sao, 233 sản phẩm 4 sao; 4 sản phẩm đạt 5 sao và 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao của 459 chủ thể tham gia chương trình (54 hợp tác xã, 123 công ty/doanh nghiệp, 280 hộ sản xuất kinh doanh và 2 tổ hợp tác). Không ít doanh nghiệp có nhiều sản phẩm OCOP có giá trị cao, hướng đến xuất khẩu.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trong lần đến tham quan sản phẩm O.COP của công ty Trí Sơn

Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Trí Sơn (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), cho biết, đến nay công ty đã có hơn 30 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tinh chế từ tổ yến. Các sản phẩm OCOP của công ty đang hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới. Ông Sơn chia sẻ: “Để sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, chúng tôi kết nối các doanh nghiệp sản xuất tổ yến, những người nuôi chim yến liên kết để phát triển sản phẩm tổ yến chất lượng cao. Qua đó, nhằm nâng cao chuỗi liên kết, gia tăng giá trị tổ yến. Trước đây chỉ sản xuất tổ yến tinh chế, nay doanh nghiệp bổ sung thêm tổ yến thô”.