

Khai thác giá trị của sản phẩm vùng cao không đơn thuần chỉ là mở rộng phạm vi sản xuất, hay kết nối về mặt địa lý. Điều quan trọng là khai thác được lợi thế bổ trợ của từng địa bàn, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo ra những thay đổi trong toàn bộ hành trình của một sản phẩm vùng cao, từ cách tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản đến cách tiếp cận và phục vụ thị trường.

Tạo niềm tin vào sản phẩm vùng cao

Từ sự liên kết giữa các hộ trồng và sản xuất chè tại địa phương, Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chè Tán Ma Hiền Kiệt (Thanh Hóa) đang phát triển sản phẩm và từng bước mở rộng đầu ra cho chè Tán Ma - một giống chè cổ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tại tỉnh Thanh Hóa.

Sản phẩm vùng cao cần khai thác được lợi thế bổ trợ của từng địa bàn

Bà Lộc Thị Thoa, đại diện tổ hợp tác chia sẻ, trước đây các hộ chủ yếu trồng, chế biến chè Tán Ma và bán riêng lẻ. Nhưng từ khi có tổ hợp tác, các hộ cùng nhau liên kết nguyên liệu cũng như chia sẻ trong chăm sóc, thu hái, thống nhất đơn giá cũng như chất lượng của sản phẩm đưa ra thị trường. Nhờ đó, chè Tán Ma được làm bài bản hơn, có thương hiệu và góp phần nâng cao thu nhập cũng như tạo sinh kế ổn định cho bà con địa phương.

“Việc hình thành tổ hợp tác đã giúp người dân thêm niềm tin vào giá trị của cây chè tại địa phương, góp phần giữ giống cây chè cũng như kinh nghiệm chế biến truyền thống và tạo sinh kế ngay tại địa phương. Qua mô hình tổ hợp tác, người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và hạn chế đi làm ăn xa”, bà Thoa cho biết.

Ở một mô hình khác, Hợp tác xã Lộc Thúy Quỳnh Farm (Phú Thọ) đang có vùng nuyên liệu với diện tích 30 ha trồng thanh long ruột đỏ để chế biến mì thanh long. Bà Trần Thị Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Lộc Thúy Quỳnh Farm cho biết, hiện hợp tác xã đã là 1 trong 60 doanh nghiệp đứng trong chuỗi siêu thị của Hà Lan.

“Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ nâng cấp sản phẩm cũng như phát triển mì thanh long thịt bò hầm ăn liền, sản phẩm chỉ mất 3 phút chế biến, nhanh, tiện lợi lại đầy đủ dinh dưỡng với thành phần protein cao, tốt cho sức khỏe”, bà Thúy chia sẻ.

Không chỉ thuần túy giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa

Khi nói đến sản phẩm vùng cao, người ta thường nghĩ đến nông sản và sản phẩm thủ công, được sản xuất ở quy mô nhỏ với nhiều công đoạn còn dựa vào phương thức truyền thống. Điều này khiến khả năng kiểm soát chất lượng, bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển và đáp ứng những đơn hàng lớn còn hạn chế.

Đặc biệt với các sản phẩm có tính mùa vụ cao, thời gian bảo quản ngắn, những điểm nghẽn này càng làm gia tăng hao hụt, chi phí và áp lực tiêu thụ, khiến nhiều sản phẩm khó vượt ra khỏi thị trường địa phương để tiếp cận các kênh phân phối và thị trường có quy mô lớn hơn.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong xu hướng phát triển kinh tế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quá trình sản xuất và tiêu thụ phải được tiếp cận theo chuỗi, theo hệ thống, trong đó xúc tiến thương mại là một khâu, mắt xích rất quan trọng.

“Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vùng cao không chỉ thuần túy giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa. Các chủ thể cần thu thập thông tin về nhu cầu của thị trường để tạo ra sự kết nối. Với việc liên kết đó sẽ bảo đảm tính tương tác giữa các chủ thể trong toàn bộ chuỗi gắn kết với nhau, từ các đơn vị làm xúc tiến thương mại cho đến các doanh nghiệp chế biến, phân phối”, ông Tiến đề cập.

Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vùng cao phải được tiếp cận theo chuỗi, theo hệ thống

Để sản phẩm vùng cao có điều kiện kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, ông Bùi Quang Cường, Trưởng Ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng, thương mại điện tử không phải là một kênh đơn đơn lẻ, cần cả một hệ sinh thái với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Do đó, doanh nghiệp muốn khai thác triệt để và phát triển thương mại điện tử bền vững, trước hết cần tạo chú trọng nguồn nhân lực.

“VECOM thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình tập huấn, các chương trình thông tin để bà con có thể là tiếp cận tốt hơn với kỹ năng số, cũng như một số hoạt động giúp bà con bán hàng hiệu quả hơn. Khi đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có những hoạt động như bán hàng xuyên biên giới, thương mại điện tử bền vững cũng như có sự chuẩn bị cho nguồn nhân lực cho giai đoạn tiếp theo”, ông Cường nêu phương hướng.

Khi có sự đổi mới trong sản xuất bằng công nghệ phù hợp, đúng chủ thể lại được kết nối bằng cách nhìn mới về thị trường, những đặc sản và sản phẩm vùng cao sẽ có thêm điều kiện nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, gia tăng giá trị và tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.