中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP HCM: SAWACO lãi lớn, dân Nhà Bè vẫn khổ vì thiếu nước sạch

Chủ Nhật, 15:09, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu và lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, nhiều hộ dân tại khu vực Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn phải sống trong cảnh nước sinh hoạt vàng đục, áp lực yếu, thậm chí mất nước kéo dài giữa cao điểm nắng nóng.

Nước vàng đục kéo dài, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Những ngày cuối tháng 5, nhiều hộ dân tại xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước phản ánh tình trạng nước sinh hoạt chuyển màu vàng đục, có mùi lạ, xuất hiện liên tục trong nhiều ngày. Tại khu dân cư Lập Phúc, xã Phước Kiển, bà Nguyễn Thị Liên cho biết từ ngày 20/5 đến nay, nước máy trong gia đình liên tục đổi màu vàng như nước trà. Ban đầu, gia đình nghĩ do bồn chứa lâu ngày chưa vệ sinh nên đã thuê người xúc xả toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, sau khi vệ sinh xong, tình trạng nước đục vẫn tái diễn. “Gia đình tôi không dám dùng nước máy để nấu ăn hay uống nữa, phải mua nước bình về sử dụng. Nước máy chỉ còn dám dùng để tắm giặt, vệ sinh. Điều khiến người dân bức xúc là phản ánh nhiều lần nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện”, bà Liên nói.

tp hcm sawaco lai lon, dan nha be van kho vi thieu nuoc sach hinh anh 1
Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20/5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè

Không riêng khu dân cư Lập Phúc, nhiều hộ dân tại xã Nhà Bè và Hiệp Phước cũng phản ánh tình trạng tương tự. Người dân cho biết nước sinh hoạt lúc trong lúc đục, có thời điểm vàng khè kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến họ lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Ông Lê Văn Lập, Trưởng ấp 70, xã Nhà Bè cho biết thời gian qua địa phương liên tục nhận phản ánh của người dân liên quan đến chất lượng nước sinh hoạt. “Gia đình tôi cũng bị tình trạng tương tự. Dù đã vệ sinh bồn chứa nhưng nước vẫn đục và có màu vàng. Nhà có trẻ nhỏ nên phải mua nước khoáng về dùng. Người dân rất lo lắng”, ông Lập cho biết.

Theo ông Lập, qua phản ánh từ phía đơn vị cấp nước, nguyên nhân được cho là do quá trình xả sạch tuyến ống cấp nước đường kính lớn khu vực cầu Long Kiểng nhằm tăng áp lực nước. Tuy nhiên, việc xả tuyến ống khi nước chưa đạt chuẩn đã khiến nước vàng đục hòa vào hệ thống cấp nước dân sinh. “Điều khiến người dân bức xúc là trước khi thực hiện việc này, đơn vị cấp nước không hề thông báo để người dân chủ động tích trữ nước hay có phương án xử lý. Đến khi dân phản ánh dữ dội thì mới cử nhân viên xuống xả nước tại một số trụ cấp nước, nhưng việc xử lý cũng chưa triệt để”, ông Lập nói thêm.

tp hcm sawaco lai lon, dan nha be van kho vi thieu nuoc sach hinh anh 2
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè liên tục tăng doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn để dân khổ vì thiếu nước sạch 

Cư dân chung cư “ám ảnh” vì lịch cúp nước dày đặc

Không chỉ đối mặt với tình trạng nước bẩn, nhiều cư dân tại các chung cư ở Nhà Bè còn rơi vào cảnh sinh hoạt đảo lộn vì lịch cúp nước kéo dài nhiều ngày. Tại chung cư Saigon South Residences, xã Phước Kiển, hàng nghìn cư dân vừa trải qua hơn nửa tháng bị cắt nước luân phiên để phục vụ việc sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp nước nội khu. Theo thông báo của Ban quản lý, việc ngắt nước nhằm “bảo trì tổng thể hệ thống để xử lý triệt để các vấn đề áp lực nước”. Tuy nhiên, lịch cắt nước liên tục từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 khiến nhiều hộ dân mệt mỏi.

Có những ngày nước bị cắt hoàn toàn vào ban đêm, từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Thực tế, nhiều đợt sửa chữa kéo dài khiến đến 7 - 8 giờ sáng nước mới có trở lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và người đi làm giờ hành chính.

Chị Mai Khanh, cư dân sống tại đây cho biết điều khiến cư dân mệt mỏi không chỉ là lịch cắt nước dày đặc mà còn là các sự cố phát sinh bất ngờ ngoài kế hoạch. “Có lần thông báo 11 giờ mới cắt nước nhưng mới sáng sớm nước đã mất hoàn toàn. Người dân trở tay không kịp. Sau đó lại nghe thông tin đường ống ở khu vực tầng hầm bị vỡ khiến ai cũng hoang mang”, chị Khanh chia sẻ.

Theo phản ánh của cư dân, sau mỗi đợt bảo trì, nước sinh hoạt thường xuất hiện tình trạng vàng đục cục bộ, buộc người dân phải xả bỏ vài phút mới dám sử dụng. “Tôi từng sống ở chung cư cũ suốt nhiều năm chưa bao giờ phải lo chuyện cúp nước. Chuyển sang đây, một khu căn hộ được quảng bá cao cấp, phí dịch vụ không hề thấp nhưng chỉ trong 2 năm đã phải chịu cảnh mất nước liên tục. Mỗi lần thấy thông báo từ ban quản lý là cư dân lại lo sợ sắp cúp nước tiếp”, chị Khanh bức xúc.

tp hcm sawaco lai lon, dan nha be van kho vi thieu nuoc sach hinh anh 3
Lịch cúp nước dày đặc tại chung cư Saigon South Residences khiến cư dân "toát mồ hôi"

Không chỉ Saigon South Residences, cư dân tại chung cư Phú Hoàng Anh trên đường Nguyễn Hữu Thọ cũng phản ánh tình trạng mất nước thường xuyên do sửa chữa hệ thống đường ống.

SAWACO lãi lớn vẫn để dân khổ ?

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, việc cấp nước sinh hoạt liên tục gặp sự cố đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân khu vực Nhà Bè. Nhiều ý kiến cho rằng các đơn vị cấp nước và đơn vị quản lý vận hành cần chủ động hơn trong công tác thông tin, thông báo sớm kế hoạch bảo trì, sửa chữa hoặc cắt nước để người dân có thời gian chuẩn bị, hạn chế bị động trong sinh hoạt.

Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước trước khi cấp trở lại hệ thống dân sinh, tránh tình trạng nước vàng đục kéo dài gây tâm lý lo ngại trong cộng đồng.

Theo báo cáo tài chính công bố trước đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong những năm gần đây. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc đầu tư mở rộng, hiện đại hóa hệ thống cấp nước, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác vận hành và chăm sóc khách hàng, đáp ứng kỳ vọng của người dân về một hệ thống cấp nước ổn định, an toàn và minh bạch.

 

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Tag: nước sạch nhà bè cấp nước nước bẩn nước sinh hoạt SAWACO Nhà Bè
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh cuộc sống của người dân "khát" nước sạch dù sống ven sông Đà
Cận cảnh cuộc sống của người dân "khát" nước sạch dù sống ven sông Đà

VOV.VN - Sống cạnh sông Đà là nơi có nguồn nước thô quan trọng của Thủ đô, nhưng hàng chục nghìn người dân Ba Vì vẫn “khát” nước sạch.

Cận cảnh cuộc sống của người dân "khát" nước sạch dù sống ven sông Đà

Cận cảnh cuộc sống của người dân "khát" nước sạch dù sống ven sông Đà

VOV.VN - Sống cạnh sông Đà là nơi có nguồn nước thô quan trọng của Thủ đô, nhưng hàng chục nghìn người dân Ba Vì vẫn “khát” nước sạch.

Hàng chục nghìn dân sống ven sông Đà vẫn mòn mỏi chờ nước sạch
Hàng chục nghìn dân sống ven sông Đà vẫn mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Sống cạnh sông Đà, nơi có nguồn nước thô quan trọng của Thủ đô, nhưng hàng chục nghìn người dân xã Ba Vì vẫn phải chật vật tìm từng can nước sạch mỗi ngày. Nghịch lý “ở cạnh sông nhưng khát nước” không chỉ là câu chuyện sinh hoạt, mà đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, bào mòn chất lượng sống của người dân.

Hàng chục nghìn dân sống ven sông Đà vẫn mòn mỏi chờ nước sạch

Hàng chục nghìn dân sống ven sông Đà vẫn mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Sống cạnh sông Đà, nơi có nguồn nước thô quan trọng của Thủ đô, nhưng hàng chục nghìn người dân xã Ba Vì vẫn phải chật vật tìm từng can nước sạch mỗi ngày. Nghịch lý “ở cạnh sông nhưng khát nước” không chỉ là câu chuyện sinh hoạt, mà đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, bào mòn chất lượng sống của người dân.

Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh
Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp