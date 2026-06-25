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TP.HCM chi hơn 1.800 tỷ mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - điểm đen tai nạn khu Đông

Thứ Năm, 20:25, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 25/6, UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) với tổng mức đầu tư hơn 1.858 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn khoảng 832 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,6 km, quy mô mặt cắt ngang 30 m.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến tháng 9/2025, HĐND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên hơn 1.858 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, chủ yếu là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư với hơn 1.500 tỷ đồng.

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Khu vực trên thường xuyên có xe container di chuyển nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Dự án dự kiến thu hồi đất của gần 300 hộ dân để phục vụ công tác mở rộng tuyến đường. Theo kế hoạch, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh sẽ hoàn thành trong năm 2028.

Đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ) hiện hữu chỉ rộng khoảng 7m. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu Đông TP.HCM, kết nối cảng Phú Hữu, các khu công nghiệp và nhiều khu dân cư. Đây cũng là tuyến đường có lưu lượng xe tải và xe container rất lớn, gây áp lực lên hạ tầng giao thông hiện hữu.

Tuyến đường trên là điểm đen tai nạn giao thông khi vào giờ cao điểm, nhiều xe container, xe tải gần như chiếm hết cả mặt đường khiến cho xe máy thường xuyên phải di chuyển trên vỉa hè hay len lỏi vào các làn xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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