TPHCM: Còn nhiều rào cản trong phát triển năng lượng tái tạo

Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2019 tổ chức tại TPHCM hôm nay (25/6), nhiều chuyên gia cho rằng, còn nhiều rào cản về tài chính, chính sách... trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Hiện nay, vấn đề sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo song song với tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất nhằm giảm chi phí và giảm thiểu sự tác động tiêu cực đối với môi trường đang là vấn đề cấp thiết. Với điều kiện về địa lý, khí hậu, Việt Nam được đánh giá là nước có tiềm năng để phát triển nguồn năng lượng tái tạo, có khả năng thay thế nguồn năng lượng hóa thạch, giảm thiểu tác động tới môi trường. Mặc dù đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, nhưng đến nay, tổng sản lượng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong toàn hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính có thể kể đến là do còn một số rào cản khi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo như: giá điện, tính bất ổn định của năng lượng tái tạo, tài chính và rào cản về năng lực công nghệ nội sinh. Giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo hiện còn cao hơn so với nguồn điện từ nguồn năng lượng truyền thống. Do Việt Nam chưa phát triển được ngành công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo như turbin gió, tấm pin năng lượng mặt trời, các thiết bị phụ trợ khác dẫn tới suất đầu tư và chi phí vận hành, bảo dưỡng cho các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Bộ phận năng lượng tái tạo, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 cho biết, nhằm khuyến khích trong việc đầu tư phát triển năng lượng tái tạo từ gió, từ tháng 9/2018, Chính phủ thay đổi giá bán điện gió từ 7.8 cent/kWh lên 8.5 Cent/kWh và phân ra thêm hai biểu giá riêng biệt là điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ.

“Tuy biểu giá điện gió riêng biệt nhưng rất sơ bộ, chưa có chính sách cụ thể cho điện gió ngoài khơi, nên hiện tại các nhà đầu tư thường phát triển tại khu vực bãi bồi để hưởng cơ chế như điện gió ngoài khơi”, ông Nguyễn Hoàng Dũng nói./.

